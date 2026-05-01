Božinović i Milina čestitali obljetnicu Bljeska: 'Podsjetnik na hrabrost, požrtvovnost...'

VRO "Bljesak" jedna je od ključnih operacija u Domovinskom ratu, kojom je u vrlo kratkom vremenu oslobođen okupirani teritorij zapadne Slavonije .

"S posebnim pijetetom prisjećamo se svih koji su položili svoje živote za Domovinu. Njihova žrtva obvezuje nas na trajno očuvanje istine o Domovinskom ratu te odgovorno djelovanje u društvu utemeljeno na slobodi, sigurnosti i međusobnom povjerenju", poručili su u zajaedničkoj izjavi.

"Ova operacija trajni je podsjetnik na hrabrost, požrtvovnost i zajedništvo hrvatskih snaga, ali i snagu jedinstva hrvatskog društva u najizazovnijim trenucima naše novije povijesti. Upravo te vrijednosti temelj su našeg rada i danas, u vremenima koja pred nas svakim danom donose nove i složene sigurnosne izazove. Republika Hrvatska danas aktivno doprinosi jačanju sigurnosti na razini Europske unije i međunarodne zajednice, kroz suradnju s partnerskim državama i sudjelovanje u zajedničkim sigurnosnim inicijativama. U tom kontekstu, iskustva stečena u Domovinskom ratu, uključujući i operaciju „Bljesak“, predstavljaju vrijedan temelj za daljnji razvoj sigurnosnih politika i praksi", naveli su u izjavi.

Podsjetimo, operacija je započela 1. svibnja u 5:21 sati napadom hrvatskih snaga na oko 80 kilometara dugoj bojišnici, i to iz tri smjera – s istoka, sjevera i zapada. Cilj je bio presjeći okupirano područje zapadne Slavonije i uspostaviti kontrolu nad ključnim prometnim pravcima, osobito autocestom Zagreb–Lipovac.

U operaciji su sudjelovale postrojbe Hrvatske vojske i specijalne policije, njih oko 7200, pod zapovjedništvom Glavnog stožera Oružanih snaga RH. Odluku o pokretanju operacije donio je tadašnji predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman, a operativno ju je vodio general Janko Bobetko. Upravo je Bljesak bio uvod u operaciju Oluja, koja će nekoliko mjeseci kasnije dovesti do konačnog oslobađanja najvećeg dijela okupiranog teritorija Republike Hrvatske.