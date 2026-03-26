Kaos i u Sloveniji: Udari vjetra idu i do 140 kilometara na sat

Više od 300 intervencija vatrogasaca, elektroprivrednih, komunalnih i cestovnih službi zabilježeno je danas diljem Slovenije zbog olujnog vjetra, javlja u četvrtak agencija STA
Tisuće domaćinstava bilo je povremeno bez struje zbog oštećenih dalekovoda, nekoliko prometnica je zatvoreno zbog stabala koja su pala na kolnik, oštećeno je nekoliko automobila, kamiona i radnih strojeva.
Mnogi stanovnici sjevernog dijela Slovenije primili su jutros na svojim mobitelima obavijesti o opasnosti zbog vjetra. Slovenska uprava za civilnu zaštitu i spašavanje upozorila ih je na moguće olujne udare, padanje drveća, otkrivanje krovova te poremećaje u opskrbi električnom energijom i vodom.
Stanovnicima se, između ostalog, savjetovalo da ostanu u zatvorenom prostoru te da prate obavijesti nadležnih službi, izbjegavaju blizinu dalekovoda i područja obrasla drvećem. Trebaju paziti i na domaće životinje te ne spašavati imovinu u slučaju jakog vjetra.
Prema podacima Slovenske agencije za okoliš (Arso), najjači udari vjetra izmjereni su na aerodromu Lesce u Gorenjskoj, gdje je vjetar dosegao 103 kilometra na sat. Upozorava se i da će u petak ujutro udari bure u Primorskoj doseći brzinu od oko 100 kilometara na sat.
Najjači udari vjetra očekuju se u drugoj polovici noći i u petak ujutro, a tijekom dana vjetar će postupno slabjeti, ali i dalje biti jak. Prema večeri i u subotu navečer vjetar će se postupno smirivati, najkasnije na istoku zemlje.
Najjači udari očekuju se uglavnom u Bovcu, Tolminu, na području podno Karavanki i Kamniško-Savinjskih Alpa te na širem području Pohorja, gdje pojedinačni udari vjetra mogu doseći brzinu od oko 140 kilometara na sat, upozorio je Arso.
Zbog očekivanih posljedica, poput pada drveća, otkrivanja krovova te poremećaja u prometu i opskrbi električnom energijom, za područje sjeverne Slovenije izdan je crveni stupanj vremenskog upozorenja. Lokalizirani olujni vjetrovi mogu se pojaviti i drugdje u zemlji. Za ostale dijelove zemlje izdan je narančasti stupanj vremenskog upozorenja.