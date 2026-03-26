Kaos i u Sloveniji: Udari vjetra idu i do 140 kilometara na sat

Više od 300 intervencija vatrogasaca, elektroprivrednih, komunalnih i cestovnih službi zabilježeno je danas diljem Slovenije zbog olujnog vjetra, javlja u četvrtak agencija STA

Tisuće domaćinstava bilo je povremeno bez struje zbog oštećenih dalekovoda, nekoliko prometnica je zatvoreno zbog stabala koja su pala na kolnik, oštećeno je nekoliko automobila, kamiona i radnih strojeva. Mnogi stanovnici sjevernog dijela Slovenije primili su jutros na svojim mobitelima obavijesti o opasnosti zbog vjetra. Slovenska uprava za civilnu zaštitu i spašavanje upozorila ih je na moguće olujne udare, padanje drveća, otkrivanje krovova te poremećaje u opskrbi električnom energijom i vodom.

Stanovnicima se, između ostalog, savjetovalo da ostanu u zatvorenom prostoru te da prate obavijesti nadležnih službi, izbjegavaju blizinu dalekovoda i područja obrasla drvećem. Trebaju paziti i na domaće životinje te ne spašavati imovinu u slučaju jakog vjetra. Prema podacima Slovenske agencije za okoliš (Arso), najjači udari vjetra izmjereni su na aerodromu Lesce u Gorenjskoj, gdje je vjetar dosegao 103 kilometra na sat. Upozorava se i da će u petak ujutro udari bure u Primorskoj doseći brzinu od oko 100 kilometara na sat.

