Upozorenje iz HAK-a: 'Svakako treba računati na još više snijega i jaču buru'

RTL Danas razgovarao je sa Zvjezdanom Horvat, dežurnom izvjestiteljicom iz HAK-a o trenutnom stanju na cestama u cijeloj zemlji.

'Na to pitanje svaki vozač ima svoj specifičan odgovor. Tamo gdje ne može proći je za njega situacija - najteža. Brojne su ceste takve danas u Hrvatskoj, a mi ćemo reći da osim snijega koji se zadržava na kolniku, i složenih uvjeta za vožnju - tu je i bura, pa su ograničenja, ne samo u Gorskom Hrvatskoj, u Lici i Gorskom kotaru, već i duž Jadranske obale i isto tako u pomorskom prometu', ispričala je Horvat.