Hrvatska je treća po broju femicida u populaciji: U Saboru još nema rješenja

U raspravi o prijedlogu odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje institucionalnih propusta u sustavu zaštite od nasilja nad ženama, oporbeni zastupnici upozorili su na rast broja ubijenih žena i ponavljajuće obrasce nasilja.

Svaki femicid ima svoju povijest i niz propuštenih reakcija sustava, istaknula je Sabina Glasovac (SDP) naglasivši kako je u 2024. ubijeno 18 žena, a prošle godine njih 19.

"Femicid ne nastaje preko noći, prethode mu godine prijetnji i nasilja. Ako je predvidiv, onda je i sprječiv, ali samo ako je sustav koordiniran, brz i odgovoran", poručila je, dodavši da je svaka ubijena žena poraz sustava.

Anka Mrak Taritaš (Glas) upozorila je da su mnoge ubijene žene ranije prijavljivale nasilje, ali ih je sustav, kako je rekla, iznevjerio. Istaknula je i da je Hrvatska na trećem mjestu među državama Europske unije po broju femicida u odnosu na broj stanovnika te ocijenila da nadležni problem ne shvaćaju dovoljno ozbiljno.

Sandra Benčić (Možemo!), u ime predlagatelja, naglasila je da su kaznena djela na štetu žena često brutalnija te da femicid ima prepoznatljive obrasce koji ga čine predvidivim i sprječivim. Upozorila je i na, kako je rekla, problematične obrasce u sudskoj praksi koji nerijetko relativiziraju nasilje nad ženama.

"Nosila je minicu, autostopirala je, bila je u klubu, popila je, izazovno se ponašala - to nisu birtijske priče, to su presude hrvatskih sudova", poručila je.