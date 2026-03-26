Hrvatska je treća po broju femicida u populaciji: U Saboru još nema rješenja

Nakon višesatne rasprave u Hrvatskom saboru u četvrtak, oporba i vladajući nisu se približili oko prijedloga za osnivanje istražnog povjerenstva o femicidu, pri čemu oporba tvrdi da je takvo tijelo nužno zbog propusta sustava, dok HDZ ocjenjuje da prijedlog izlazi iz zakonskih okvira
U raspravi o prijedlogu odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje institucionalnih propusta u sustavu zaštite od nasilja nad ženama, oporbeni zastupnici upozorili su na rast broja ubijenih žena i ponavljajuće obrasce nasilja.
Svaki femicid ima svoju povijest i niz propuštenih reakcija sustava, istaknula je Sabina Glasovac (SDP) naglasivši kako je u 2024. ubijeno 18 žena, a prošle godine njih 19.
"Femicid ne nastaje preko noći, prethode mu godine prijetnji i nasilja. Ako je predvidiv, onda je i sprječiv, ali samo ako je sustav koordiniran, brz i odgovoran", poručila je, dodavši da je svaka ubijena žena poraz sustava.
Anka Mrak Taritaš (Glas) upozorila je da su mnoge ubijene žene ranije prijavljivale nasilje, ali ih je sustav, kako je rekla, iznevjerio. Istaknula je i da je Hrvatska na trećem mjestu među državama Europske unije po broju femicida u odnosu na broj stanovnika te ocijenila da nadležni problem ne shvaćaju dovoljno ozbiljno.
Sandra Benčić (Možemo!), u ime predlagatelja, naglasila je da su kaznena djela na štetu žena često brutalnija te da femicid ima prepoznatljive obrasce koji ga čine predvidivim i sprječivim. Upozorila je i na, kako je rekla, problematične obrasce u sudskoj praksi koji nerijetko relativiziraju nasilje nad ženama.
"Nosila je minicu, autostopirala je, bila je u klubu, popila je, izazovno se ponašala - to nisu birtijske priče, to su presude hrvatskih sudova", poručila je.
Ako nema povjerenstva, neka bude izvješće
Dalibor Paus (IDS) pozvao je Ministarstvo da, ako već neće biti osnovano povjerenstvo, Saboru dostavi detaljno izvješće o radu institucija u slučajevima femicida kako bi se utvrdilo stanje u sustavu. Klub će, kako kaže, podržat prijedlog jer smatra da postoje problemi u koordinaciji institucija, prepoznavanju rizika i brzini reakcije.
Marijana Puljak (Centar) poručila je da bi zaštita života žena trebala biti tema oko koje postoji politički konsenzus, ocijenivši neprihvatljivim relativiziranje problema i međusobne političke napade. "Vi štitite birokraciju, a mi želimo zaštiti život", rekla je.
S druge strane, Igor Peternel (Domino) rekao je da njegov klub neće podržati osnivanje povjerenstva, iako priznaje ozbiljnost problema nasilja nad ženama, jer ne smatra da je takvo tijelo rješenje.
"Svjesni smo da ovo društvo vapi za reformama pojedinih sustava ali ne vidim da je osnivanje povjerenstva rješenje za te probleme", poručio je.
Izvan zakonskih okvira
Vesna Bedeković (HDZ) naglasila je da se istražno povjerenstvo ne može osnivati za pitanja o kojima su u tijeku sudski postupci te da predložena odluka izlazi iz okvira Zakona o istražnim povjerenstvima. Smatra i da Hrvatska već ima uspostavljene mehanizme za praćenje i borbu protiv nasilja nad ženama.
"Borba protiv nasilja nad ženama ne smije biti poligon za politička prepucavanja, nego zahtijeva kontinuiran rad i unapređenje postojećeg sustava", poručila je Bedeković.
O prijedlogu da osnuje istražno povjerenstvo za femicid, Sabor bi trebao glasati u petak, kada i o ostalim raspravljenim točkama.