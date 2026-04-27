Novi Crobarometar: Dvojici političara ozbiljno pada popularnost

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, prezentirala je politička reporterka Sabina Tandara Knezović, a u analizi rezultata mjesečnog istraživanja pridružio joj se gost komentator Boris Jokić

Teme koje su obilježile mjesec bile su energetska kriza i blokada Hormuškog tjesnaca, Vladina intervencija u cijene goriva, rast mjesečnih računa, ali i najveća stopa inflacije u eurozoni, afera u skijaškom savezu te promjena vlasti u Mađarskoj. U suradnji s agencijama Presscut i Medianet Dnevnik Nove TV otkriva i koje su teme dominirale hrvatskim medijima. Rejtinzi stranaka – HDZ i dalje vodeća stranka HDZ je i dalje prvi izbor građana s 27,7 posto podrške birača. SDP je drugi s podrškom od 19,8 posto građana. Nakon tri mjeseca polaganog pada, ovaj mjesec se SDP stabilizirao. Slijede Možemo s 12 posto. Most je na 7,3 posto te su se i oni nakon laganog rasta ovaj mjesec stabilizirali. Domovinski pokret ovaj je mjesec na 2,6 posto. Glavu iznad vode na 2,2 posto drže Hrvatski suverenisti, Hrvatska stranka umirovljenika je na 2,1 posto, a ovaj mjesec tu je i DOMiNO s 2,1 posto podrške. Sve ostale stranke su na manje od 2 posto podrške.

„Za očekivati je u ovom trenutku da je ta situacija stabilna i da nema velikih pomaka“, započeo je analizu Boris Jokić. „Ono što bih izdvojio je ponajbolji rezultat u posljednjih šest mjeseci za stranku Možemo, koja je trenutno na 12 posto, u prethodnom mjesecu smo imali to sa strankom Most, što znači da i druge stranke, koje nisu dvije najveće stranke, imaju pozitivne pomake. Ono što bi se trebalo dogoditi od strane oporbe, jest dvojako. Jedno je da bi možda trebali ponuditi neke bolje alternative politikama koje nudi HDZ, a drugo možda bi im trebali neki novi ljudi. Trebalo bi naći i promovirati neke ljude za koje sam siguran da imaju u svojim redovima. S druge strane, ako HDZ želi povećati prednost, trebao bi se paziti nekih stvari koje ih prate, prije svega one se tiču kvalitete života, ekonomskog stanja, inflacije, a posebice korupcije.

Komentirao je i 2,1 posto podrške koliko ima DOMiNO. „Oni se pokušavaju etablirati na desnijoj političkoj sceni od HDZ-a i vjerojatno rade kvalitetno na tome. Problem desnice je uvijek u tome što je ona toliko rascjepkana da su ti postoci gotovo uvijek ispod 3. Da se ujedine, ti bi postotci bili puno veći“, objasnio je Jokić.

Pozitivan i negativan dojam građana o političarima Što se tiče pozitivnog dojma kod ispitanika, Zoran Milanović i dalje je na prvom mjestu te 57 posto građana o njemu ima pozitivan dojam. Na drugom mjestu ovaj mjesec je Biljana Borzan s 39 posto. Tomo Medved je na trećem s 37 posto. Andrej Plenković ovaj mjesec je pao s drugog na četvrto mjesto s 36 posto. Tu poziciju dijeli s Nikolom Grmojom i Ivanom Anušićem. Na petom mjestu je Božo Petrov s 35 posto pozitivnog dojma.

Ivan Penava, čelnik Domovinskog pokreta, i ovaj mjesec ostavlja dojam najnegativnijeg političara sa 64 posto. Ovaj mjesec drugi je Andrej Plenković s 58 posto. Treće mjesto dijele Gordan Jandroković i Tomislav Tomašević s 57 posto. Na četvrtom je Siniša Hajdaš Dončić s 54 posto, a na petom mjestu je Ivana Kekin s 53 posto negativnog dojma.

Boris Jokić istaknuo je dva imena. „Oni imaju ozbiljniji trend pada popularnosti, Ivan Anušić i Tomo Medved su u veljači bili na vrhuncu pozitivnog dojma kod ljudi. Ivan Anušić je tada imao 43 posto pozitivnog udjela kod građana, dok je Tomo Medved imao 42. Dva mjeseca kasnije su pali za 7 posto, to je značajan pad. Do njega je došlo vjerojatno zbog toga što je u temama o kojima oni progovaraju, došlo do otpora u javnoj sferi. Glavni glas tog drugačijeg viđenja je Zoran Milanović koji je ujedno i najpopularniji. Kada pogledaš u toj igri šaha, netko dobiva, netko gubi“, objasnio je Jokić pad popularnosti. S druge strane, dodao je Jokić, rejting Biljane Borzan je stabilan te je plod dojma i percepcije borbe za građane, za potrošače.

Tandara Knezović istaknula je kako prema istraživanju predsjednika Milanovića više vole žene, premijera Plenkovića muškarci. Najmanje ih poznaju ovi do 30 godina, predsjednika najmanje doživljavaju u Dalmaciji, a premijera u Zagrebu.

„Zoran Milanović je uvijek bio popularan kod žena, a Andrej Plenković daje dojam ozbiljnog političara koji se dopada određenom muškom dijelu populacije. Ne treba čuditi to, s tim da treba napomenuti jednu stvar koja će u budućnosti u Hrvatskoj politici biti još izraženija, a to je rodna podjela s obzirom na preferencije. Pokazuje se i u zapadnoj Europi i SAD-u da žene pristaju liberalnijim opcijama, dok muškarci sve više odlaze konzervativnijim opcijama“, rekao je Jokić te dodao: „Radim sa srednjoškolcima, sa studentima na Fakultetu, oni uz dvojicu spomenutih znaju još Tomislava Tomaševića. O Andreju Plenkoviću, Zoranu Milanoviću i Tomislavu Tomaševiću svi imaju stav, već kad dođeš do četvrtog, petog ili šeste, sedme – više nitko ne zna tko je političar, tko ne.“ Percepcija problema u zemlji Kada je riječ o problemima koji najviše brinu građane Hrvatske, čak 67 posto ispitanika navodi inflaciju i rast cijena kao najveći problem. Ovo je ujedno najviša razina i rast u odnosu na ranije mjesece, što znači, napomenula je Tandara Knezović, da se pritisak na kućne budžete pojačava. Odmah iza toga, gotovo jednako snažno, 65 posto građana ističe korupciju pa, dodala je Tandara Knezović, očito nije samo problem u cijenama nego i u načinu na koji sustav funkcionira. Na trećem mjestu su niske plaće i male mirovine, obje na 57 posto, što znači da ljudi ne osjećaju da ih ekonomski rast prati. Sve ostale teme, od zdravstva do demografije i stanovanja, ostaju ispod praga od 50 posto, dakle postoje, ali ne dominiraju raspoloženjem.

Crobarometar Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Dnevnik Nove TV







Crobarometar Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Dnevnik Nove TV