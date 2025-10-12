Novo istraživanje: HDZ i dalje prvi, ali potpora mu pada, DP tone

Crodemoskop za listopad pokazuje da je HDZ dalje je prvi izbor u Hrvatskoj s nešto iznad 26 posto no i treći mjesec zaredom bilježi pad podrške, dok je mjesec ranije ta podrška bila 28,16 posto

RTL Danas i Promocija plus obajvili su mjesečno istraživanje političkih preferencija na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika. HDZ, SDP, Možemo! U odnosu na rujan nešto je lošiji rejting SDP-a ali i dalje su drugi izbor s gotovo 23 posto (rujan 22,96 posto). Možemo! je treći s nešto više od 11 posto (rujan 11,29 posto). Iznad praga je još MOST sa 6,6 posto, što je isti rejting kao i u rujnu. Ostali su dalje: slijedi stranka bivše članice MOST-ova Kluba Marije Selak Raspudić (1,77 posto). Sličan je rejting i Domovinskog pokreta koji je s HDZ-om na vlasti (1,52 posto), a onda, ispod dva posto - DOMINO (1,43 posto). Treća snaga s više od 16 posto zapravo su neodlučni birači, dubok je to bazen i prostor za pridobivanje.

Najpozitivnija lica Najviše simpatija i u listopadu je dobio predsjednik Republike Zoran Milanović. Da je on najpozitivniji političar stav je 28,6 posto posto ispitanika. Drugi je premijer Plenković, no vidimo, s gotovo upola manjim postotkom - 15,5 posto. Onda dugo nitko, pa zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji ostaje treći izbor kojeg kao pozitivnog političara vidi 4 posto. Slijede dvije žene: Ivana Kekin (kao najpoziviniju u politici smatra je 2,8 posto) i Dalija Orešković (2,1 posto), pa ministar obrane Anušić (2 posto), onda ponovno dvije žene: Sandra Benčić (1,5 posto) te Marija Selak Raspudić (1,3 posto).