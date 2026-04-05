'Pred nama su novi izazovi’: Jandroković otkrio kako je prošao sastanak MIlanovića i Plenkovića

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u nedjelju je pozitivno ocijenio nedavne sastanke državnog i vojnog vrha na sjednicama Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, istaknuvši da su protekli u dobroj i konstruktivnoj atmosferi.

‘Očito je Veliki tjedan potaknuo sve nas da odgovorno promišljamo o budućnosti. Zadaća je političara voditi računa o javnom dobru, interesima države i naroda, i dobro je da se taj sastanak dogodio’, izjavio je Jandroković nakon misnog slavlja na Uskrs u zagrebačkoj katedrali.

Naglasio je da su, unatoč razlikama, postignuti određeni pomaci. ‘Sastanak je protekao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi. Naravno da razlike postoje, to nitko ne taji, ali čini mi se da je, osobito u nekim segmentima, postignuto i suglasje. Po meni, ovaj sastanak bio je dobar i možda najavljuje stabilnija vremena’, rekao je.

Upozorio je pritom na globalni kontekst i nesigurnosti.