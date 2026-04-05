'Pred nama su novi izazovi’: Jandroković otkrio kako je prošao sastanak MIlanovića i Plenkovića

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozitivno je ocijenio nedavne sastanke državnog i vojnog vrha na sjednicama Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, istaknuvši da su protekli u dobroj i konstruktivnoj atmosferi
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u nedjelju je pozitivno ocijenio nedavne sastanke državnog i vojnog vrha na sjednicama Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, istaknuvši da su protekli u dobroj i konstruktivnoj atmosferi.
‘Očito je Veliki tjedan potaknuo sve nas da odgovorno promišljamo o budućnosti. Zadaća je političara voditi računa o javnom dobru, interesima države i naroda, i dobro je da se taj sastanak dogodio’, izjavio je Jandroković nakon misnog slavlja na Uskrs u zagrebačkoj katedrali.
Naglasio je da su, unatoč razlikama, postignuti određeni pomaci. ‘Sastanak je protekao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi. Naravno da razlike postoje, to nitko ne taji, ali čini mi se da je, osobito u nekim segmentima, postignuto i suglasje. Po meni, ovaj sastanak bio je dobar i možda najavljuje stabilnija vremena’, rekao je.
Upozorio je pritom na globalni kontekst i nesigurnosti.
‘Moramo biti svjesni da živimo u krajnje neizvjesnim vremenima. Vode se dva velika rata i svakodnevno stotine ili tisuće ljudi gube živote. Današnja poruka jest da dobro treba nadvladati zlo, svjetlo tamu, a istina pobijediti laž’, poručio je.
Građanima je zaželio mir i naglasio važnost očuvanja stabilnosti i slobode. ‘Važno je sačuvati mir koji imamo i očuvati slobodu za koju smo se teško i krvavo izborili. Također, trebamo voditi računa o onima u potrebi, obespravljenima, onima koji su sami i bolesni’, rekao je.
Dodao je kako odgovornost nije samo na institucijama. ‘Država ima svoju zadaću, ali nije sve samo na državi. Svatko od nas svojim postupcima može učiniti nešto dobro i pomoći onima koji si sami ne mogu pomoći’, istaknuo je, uputivši građanima uskrsnu čestitku.
O mogućim novim mjerama Vlade vezanima uz cijene goriva, Jandroković nije iznosio detalje, ali je poručio da će izvršna vlast reagirati. ‘Vlada čini sve i već je mnogo puta pokazala da stoji iza svojih građana te poduzima mjere kako bi im olakšala ovo zahtjevno razdoblje. Pred nama su novi izazovi i Vlada će na njih odgovoriti’, zaključio je.