VIJEĆE ZA NACIONALNU SIGURNOST

'Pred nama su novi izazovi’: Jandroković otkrio kako je prošao sastanak MIlanovića i Plenkovića

M.Č./Hina

05.04.2026 u 14:00

Zoran Milanović, Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u nedjelju je pozitivno ocijenio nedavne sastanke državnog i vojnog vrha na sjednicama Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, istaknuvši da su protekli u dobroj i konstruktivnoj atmosferi.

‘Očito je Veliki tjedan potaknuo sve nas da odgovorno promišljamo o budućnosti. Zadaća je političara voditi računa o javnom dobru, interesima države i naroda, i dobro je da se taj sastanak dogodio’, izjavio je Jandroković nakon misnog slavlja na Uskrs u zagrebačkoj katedrali.

Naglasio je da su, unatoč razlikama, postignuti određeni pomaci. ‘Sastanak je protekao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi. Naravno da razlike postoje, to nitko ne taji, ali čini mi se da je, osobito u nekim segmentima, postignuto i suglasje. Po meni, ovaj sastanak bio je dobar i možda najavljuje stabilnija vremena’, rekao je.

Upozorio je pritom na globalni kontekst i nesigurnosti.

‘Moramo biti svjesni da živimo u krajnje neizvjesnim vremenima. Vode se dva velika rata i svakodnevno stotine ili tisuće ljudi gube živote. Današnja poruka jest da dobro treba nadvladati zlo, svjetlo tamu, a istina pobijediti laž’, poručio je.

Građanima je zaželio mir i naglasio važnost očuvanja stabilnosti i slobode. ‘Važno je sačuvati mir koji imamo i očuvati slobodu za koju smo se teško i krvavo izborili. Također, trebamo voditi računa o onima u potrebi, obespravljenima, onima koji su sami i bolesni’, rekao je.

Dodao je kako odgovornost nije samo na institucijama. ‘Država ima svoju zadaću, ali nije sve samo na državi. Svatko od nas svojim postupcima može učiniti nešto dobro i pomoći onima koji si sami ne mogu pomoći’, istaknuo je, uputivši građanima uskrsnu čestitku.

O mogućim novim mjerama Vlade vezanima uz cijene goriva, Jandroković nije iznosio detalje, ali je poručio da će izvršna vlast reagirati. ‘Vlada čini sve i već je mnogo puta pokazala da stoji iza svojih građana te poduzima mjere kako bi im olakšala ovo zahtjevno razdoblje. Pred nama su novi izazovi i Vlada će na njih odgovoriti’, zaključio je.

RAT S IRANOM

Trump prijeti Irancima 'paklom u utorak, u 20 sati': Stigao mu odgovor

  • 22:05

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

  • 21:39

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

  • 20:49

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
Hrvati otkrili kako bi glasali da su danas izbori: Jednoj stranci pada rejting
Preminuo Vlatko Cvrtila, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost

