HDZ: Od Tomaševića i Hajdaša sad su tužnije možda samo Benčić i Ahmetović

Premijer Andrej Plenković i njegova stranka HDZ oglasili su se na društvenim mrežama nakon što su tisuće navijača na Trgu bana Jelačića dočekale rukometaše koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu
'Veličanstven doček na Trgu bana Josipa Jelačića, kakav su hrvatski rukometaši i zaslužili! Zahvalni smo i ponosni radi vaših uspjeha, a sigurni smo da dolaze i novi izvrsni rezultati ove rukometne generacije - na radost hrvatskog naroda', napisao je premijer Plenković na X-u.
'Zbog prelijepog dočeka, nacionalnog ponosa i zanosa tužan je Tomašević. S njim tuguje i Hajdaš. Od njih dvojice možda su tužnije samo gđe Benčić i Ahmetović. Ako neke zabraniteljice smatraju da su tužnije, da su nepravedno izostavljene, unaprijed im se ispričavamo', objavio je HDZ na svom Facebook-profilu.
Podsjetimo, unatoč tome što je doček rukometaša nakon osvajanja bronce na Europskom prvenstvu isprva bio otkazan jer Grad nije htio ispuniti želju rukometaša da doček upriliči Marko Perković Thompson, Vlada ga je u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS) organizirala mimo Grada Zagreba. Doček na kojem su bile tisuće ljudi, prošao je bez ikakvih incidenata i policijskih postupanja.