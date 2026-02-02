bez incidenta

Zagrebačka policija: Doček rukometaša prošao bez policijskog postupanja

I.V./Hina

02.02.2026 u 20:40

Doček rukometaša u Zagrebu
Doček rukometaša u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Bionic
Reading

Prije, za vrijeme i nakon dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića nisu zabilježeni incidenti niti je bilo policijskog postupanja, doznaje Hina od Policijske uprave zagrebačke (PUZ).

Deseci tisuća navijača dočekali su na glavnom zagrebačkom trgu rukometnu reprezentaciju koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje.

Na dočeku rukometaša, koji je Vlada u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS) organizirala mimo Grada Zagreba, nastupili su, prema želji HRS-a, Zaprešić Boysi, Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson.

Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
  • Zagreb: Doček rukometaša
    +23
Zagreb: Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović osudio je u ponedjeljak odluku Vlade da organizira doček rukometaša u Zagrebu na Trgu mimo odluke gradske vlasti kao neustavan, nezakonit i piratski akt, ustvrdivši kako takvim postupanjem Vlada otima državu i izaziva podjele u društvu.

>>>Doček bronačnih rukometaša mogli ste pratiti uživo na tportalu<<<

Uoči dočeka brončanih rukometaša, saborski zastupnici lijeve oporbe poručili su da je premijer Andrej Plenković izveo ustavni udar i instrumentalizirao sportaše, ali i policiju.

vezane vijesti

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković odbacio je teze o navodnom protuzakonitom i protustavnom djelovanju Vlade vezano uz odluku da preuzme organizaciju dočeka rukometaša u Zagrebu, ocijenivši politiku lijeve oporbe prozirnom, neutemeljenom i strategijom kaosa.

Tijekom Thompsonova nastupa, na jednoj od zgrada na Trgu bana Jelačića razvijen je veliki transparent s natpisom "Ujedinjeni protiv fašizma", dok su se istovremeno u publici mogle vidjeti zastave s prvim bijelim poljem te šalovi s natpisom "Za dom spremni".

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
komentar DAMIRA Petranovića

komentar DAMIRA Petranovića

Što je bilo: Thompson na Trgu ogolio tri neugodne činjenice
PRVO SU ODBILI

PRVO SU ODBILI

Bill i Hillary Clinton ipak pristali svjedočiti o Epsteinu: To će imati posljedice
METEOALARM DILJEM ZEMLJE

METEOALARM DILJEM ZEMLJE

Opasno vrijeme idućih dana: Jugo jača do olujne snage, nekima prijete i poplave

najpopularnije

Još vijesti