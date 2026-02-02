Zagrebačka policija: Doček rukometaša prošao bez policijskog postupanja

Prije, za vrijeme i nakon dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića nisu zabilježeni incidenti niti je bilo policijskog postupanja, doznaje Hina od Policijske uprave zagrebačke (PUZ).

Deseci tisuća navijača dočekali su na glavnom zagrebačkom trgu rukometnu reprezentaciju koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje. Na dočeku rukometaša, koji je Vlada u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS) organizirala mimo Grada Zagreba, nastupili su, prema želji HRS-a, Zaprešić Boysi, Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson.

Predsjednik Republike Zoran Milanović osudio je u ponedjeljak odluku Vlade da organizira doček rukometaša u Zagrebu na Trgu mimo odluke gradske vlasti kao neustavan, nezakonit i piratski akt, ustvrdivši kako takvim postupanjem Vlada otima državu i izaziva podjele u društvu. >>>Doček bronačnih rukometaša mogli ste pratiti uživo na tportalu<<< Uoči dočeka brončanih rukometaša, saborski zastupnici lijeve oporbe poručili su da je premijer Andrej Plenković izveo ustavni udar i instrumentalizirao sportaše, ali i policiju.