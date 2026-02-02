Kosor: Žalosna sam, uzrujana, nesretna i vrlo zabrinuta, ovo je Minnesota u malom

'Do danas sam mislila da me malo što može zateći i zaprepastiti, ali ovo danas je kulminiralo. Zateklo me. Zato sam i napisala da je ovo zapravo rat i da nikad nije zabilježeno u povijesti Republike Hrvatske', rekla je Kosor za N1.

'Žalosna sam, uzrujana, nesretna i vrlo, vrlo zabrinuta', započela je bivša premijerka.

Iako premijer Andrej Plenković kaže da za ovo preuzimanje organizacije dočeka od lokalne vlasti postoji pravni temelj, Jadranka Kosor kaže da 'ovoga nikad nije bilo.'

