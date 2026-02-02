doček rukometaša

Tomašević nazvao Plenkovića: Poznato o čemu su razgovarali

I.V.

02.02.2026 u 21:59

Tomislav Tomašević i Andrej Plenković
Tomislav Tomašević i Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/Igor Soban
Predsjednik Vlade Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas su telefonski razgovarali o organizaciji dočeka hrvatskih rukometaša

Prema informacijama iz Banskih dvora, inicijativu za razgovor imao je zagrebački gradonačelnik, doznaju 24sata. Tomašević je prvi nazvao premijera, no Plenković u tom trenutku nije mogao odgovoriti na poziv. Povratno mu se javio oko 13 sati.

'Premijer je rekao gradonačelniku da je Grad išao u organizaciju dočeka s Hrvatskim rukometnim savezom bez koordinacije s Vladom, iako je praksa bila, barem što se tiče zadnjih nekoliko dočeka, da u organizaciji sudjeluju i Grad i Vlada', rekao je izvor iz Banskih dvora s kojim je razgovarao portal 24sata, dodavši kako je ovaj put ta koordinacija izostala.

Premijer je pritom zatražio od gradonačelnika da 'Grad Zagreb bude suradljiv u cijelom procesu' i da je 'doček rukometaša događaj od nacionalnog značaja, a ne isključivo lokalnog'.

'Premijer je jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček, iako je gradonačelnik davao do znanja da Grad neće to dopustiti', potvrdio je neimenovani izvor.

Zagreb: Doček rukometaša
Zagreb: Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

tportal
