Tomašević nazvao Plenkovića: Poznato o čemu su razgovarali

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas su telefonski razgovarali o organizaciji dočeka hrvatskih rukometaša
Prema informacijama iz Banskih dvora, inicijativu za razgovor imao je zagrebački gradonačelnik, doznaju 24sata. Tomašević je prvi nazvao premijera, no Plenković u tom trenutku nije mogao odgovoriti na poziv. Povratno mu se javio oko 13 sati.
'Premijer je rekao gradonačelniku da je Grad išao u organizaciju dočeka s Hrvatskim rukometnim savezom bez koordinacije s Vladom, iako je praksa bila, barem što se tiče zadnjih nekoliko dočeka, da u organizaciji sudjeluju i Grad i Vlada', rekao je izvor iz Banskih dvora s kojim je razgovarao portal 24sata, dodavši kako je ovaj put ta koordinacija izostala.
Premijer je pritom zatražio od gradonačelnika da 'Grad Zagreb bude suradljiv u cijelom procesu' i da je 'doček rukometaša događaj od nacionalnog značaja, a ne isključivo lokalnog'.
'Premijer je jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček, iako je gradonačelnik davao do znanja da Grad neće to dopustiti', potvrdio je neimenovani izvor.