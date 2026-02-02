Tomašević nazvao Plenkovića: Poznato o čemu su razgovarali

Prema informacijama iz Banskih dvora, inicijativu za razgovor imao je zagrebački gradonačelnik, doznaju 24sata. Tomašević je prvi nazvao premijera, no Plenković u tom trenutku nije mogao odgovoriti na poziv. Povratno mu se javio oko 13 sati.

'Premijer je rekao gradonačelniku da je Grad išao u organizaciju dočeka s Hrvatskim rukometnim savezom bez koordinacije s Vladom, iako je praksa bila, barem što se tiče zadnjih nekoliko dočeka, da u organizaciji sudjeluju i Grad i Vlada', rekao je izvor iz Banskih dvora s kojim je razgovarao portal 24sata, dodavši kako je ovaj put ta koordinacija izostala.