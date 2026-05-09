Hajdaš Dončić: Plenković neke teme ne razumije, posebno ekonomske

"Za nas nema dvojbe da je javno prije privatnog i u zdravstvu i školstvu i javnim ustanovama. SDP ne promatra sve kroz profit jere se neke ne mogu gledati kroz prihode i rashode, a to je obrazovanje, zdravstvo i skrb o najstarijima", rekao je predsjednik SDP-a.

SDP je prije nekoliko dana otvorio javnu raspravu o hrvatskom zdravstvu, a ta će tema kada dođu izbori biti jedna od ključnih tema izborne kampanje i rada buduće SDP-ove Vlade, rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare uoči izborne konvencije SDP-a Primorsko-goranske županije.

Upitan da komentira narativ HDZ-a o tome da SDP želi blokadu Ustavnog suda ako ne glasa za izbor tri ustavna suca, Hajdaš Dončić je ustvrdio da je to "narativ političkog gubitnika koji je prvi put doživio ozbiljni politički šamar od SDP-a".

Taj šamar je bio vrlo snažan jer je Plenković odustao od nečega što je bilo nakaradno. Govorio je da će spojiti izbore za Vrhovni sud i Ustavni sud, kao da je to jedan organizam, a to je bilo nepotrebno i suvišno, pobili smo njegovu tezu, ne samo mi nego i građani, rekao je Hajdaš Dončić.

SDP je, kaže, uvijek bio za razgovor i dijalog, ali ne za autokraciju. Istaknuo je da je Plenkoviću nudio razgovore i o vanjskoj politici, ustvrdivši da "Hrvatska ne može biti taoc jedne osobe koja svoj interes vidi u vanjskoj politici", te je potreban dijalog vlasti i oporbe.

"Plenković neke teme ne razumije, osobito ekonomske, a u Hrvatskoj inflacija ima svoje ime, a to je Andrej Plenković", istaknuo je.

Govoreći o političkoj situaciji u Rijeci, predsjednik SDP-a smatra da se gradonačelnica Iva Rinčić ne snalazi, te da se otvara vrlo velika mogućnost da SDP postane ponovno prva stranka u gradu.

Predsjednik SDP-a PGŽ i jedini kandidat za tu poziciju u sljedećem mandatu Ivica Lukanović naveo je da izbornu konvenciju SDP dočekuje u mirnom tonu.

"Nije bilo potrebe za kampanjom, iskristaliziralo se županijska organizacija slaže vodstvo u sinergiji i dogovoru. Imamo jasan plan, u protekle četiri godine pokušali smo staviti sadržaj ispred forme, ispred političkog marketinga i sukoba koji su generalno obilježavali SDP posljednjih desetak i više godina", rekao je Lukanović.