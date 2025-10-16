Grlić Radman: Dubrovnik se nameće kao sjedište Mediteranskog sveučilišta

„Naša strateška pozicija na Jadranu daje nam posebnu ulogu – povezujemo Mediteran sa srednjom Europom i služimo kao most prema državama zapadnog Balkana”, rekao je hrvatski šef diplomacije na marginama tog skupa u Napulju.

Naglasio je da će Hrvatska nastaviti pridonositi jačanju euromediteranskog partnerstva i promicanju zajedničkih rješenja na području sigurnosti, energetike te gospodarske i društvene povezanosti Sredozemlja.

Podsjetio je da Hrvatska iduće godine po prvi puta preuzima predsjedanje formatom EU MED 9, "što dodatno potvrđuje jačanje njezinog utjecaja na Mediteranu”.