Grlić Radman: Dubrovnik se nameće kao sjedište Mediteranskog sveučilišta

I.V./Hina

16.10.2025 u 20:14

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Hrvatski ima posebnu ulogu na Mediteranu zbog strateškog položaja Jadranskog mora, a Dubrovnik se prirodno nameće kao sjedište europske inicijative Mediteranskog sveučilišta, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na konferenciji Mediterranean Dialogues (MED) u Napulju

„Naša strateška pozicija na Jadranu daje nam posebnu ulogu – povezujemo Mediteran sa srednjom Europom i služimo kao most prema državama zapadnog Balkana”, rekao je hrvatski šef diplomacije na marginama tog skupa u Napulju.

Naglasio je da će Hrvatska nastaviti pridonositi jačanju euromediteranskog partnerstva i promicanju zajedničkih rješenja na području sigurnosti, energetike te gospodarske i društvene povezanosti Sredozemlja.

Podsjetio je da Hrvatska iduće godine po prvi puta preuzima predsjedanje formatom EU MED 9, "što dodatno potvrđuje jačanje njezinog utjecaja na Mediteranu”.

Riječ je o savezu devet mediteranskih država članica EU-a koje će se u tom formatu okupiti idući tjedan u Portorožu u Sloveniji gdje, između ostalih, stižu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, jordanski kralj Abdulah II., francuski predsjednik Emmanuel Macron i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Hrvatska iduće godine preuzima i predsjedanje Inicijativom triju mora, formatom koji okuplja države Baltičkog, Crnog i Jadranskog mora s ciljem njihove integracije i bržeg razvoja.

Grlić Radman je na skupu u Napulju naglasio važnost europske inicijative za uspostavu Mediteranskog sveučilišta i dodao kako se Dubrovnik, „zahvaljujući svojoj bogatoj diplomatskoj tradiciji i mediteranskim vezama, prirodno nameće kao sjedište mreže i regionalno središte znanja, dijaloga i suradnje”.

EU razmatra ideju te institucije koja bi ujedinila sveučilišta s dviju obala Mediterana kroz akademsku suradnju, zajednička istraživanja i kulturne razmjene, stoji na stranicama Europske komisije.

