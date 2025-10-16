Nova rang-lista borbenog zrakoplovstva: Preokret na vrhu, Kina više nije prva

Zračne snage još uvijek su odlučujući faktor u globalnoj vojnoj strategiji. Sjedinjene Države i dalje prednjače u tome, a njihove zračne sposobnosti nadmašuju kombinirane flote Rusije, Kine, Indije, Južne Koreje i Japana . Ovu dominaciju omogućava to što se gotovo 40 posto ukupnih globalnih izdvajanja za vojsku odnosi na SAD.

Kina, koja se dugo smatrala glavnom regionalnom zračnom silom, sada je na četvrtom mjestu. Najnovija rang-lista Svjetskog popisa modernih vojnih zrakoplova (WDMMA) pokriva 103 zemlje i 129 zračnih službi – uključujući kopnene snage, mornaricu i mornaričko zrakoplovstvo – te prati ukupno 48.082 zrakoplova diljem svijeta, piše Newsweek.

Istodobno zemlje poput Indije i Kine ubrzano moderniziraju svoje zračne snage usred rastućih geopolitičkih napetosti. Janes, vodeći pružatelj obavještajnih podataka otvorenog koda o obrani, predviđa da bi globalna obrambena potrošnja do kraja godine mogla porasti za 3,6 posto, dosegnuvši približno 2,56 bilijuna dolara. Ovaj kontinuirani rast odražava intenzivirane sukobe i strateška preslagivanja diljem svijeta, naglašavajući ključnu ulogu zračnih snaga u modernom ratovanju i međunarodnom odvraćanju.

Napadi u Pakistanu

U svojoj floti od 1716 jedinica, Indija ima 31,6 posto borbenih aviona, 29 posto helikoptera i 21,8 posto trenažnih zrakoplova. Indijske zračne snage (IAF) nabavljaju svoju opremu iz raznih zemalja, uključujući SAD i Rusiju, što odražava njihov složen geopolitički položaj.

A njihova operativna učinkovitost impresivno je demonstrirana tijekom akcije Sindoor, niza preciznih napada izvedenih u svibnju na infrastrukturu u Pakistanu i Kašmiru.

Poboljšane zračne sposobnosti Indije signaliziraju promjenu u dinamici regionalnih snaga, osobito u južnoj Aziji. Kako Kina nastavlja s modernizacijom, a SAD i Rusija održavaju svoju dominaciju, položaj Indije kao rastuće zračne sile vjerojatno će utjecati na buduće strateško i obrambeno planiranje diljem svijeta, zaključuje Newsweek.