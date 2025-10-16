Nova rang-lista borbenog zrakoplovstva: Preokret na vrhu, Kina više nije prva

U pomaku u globalnoj vojnoj moći Indija je preskočila Kinu i preuzela titulu treće najmoćnije zračne snage na svijetu. Dok Sjedinjene Države i dalje dominiraju, a slijedi ih Rusija, uspon Indije signalizira dramatično preslagivanje u azijskoj strateškoj ravnoteži
Kina, koja se dugo smatrala glavnom regionalnom zračnom silom, sada je na četvrtom mjestu. Najnovija rang-lista Svjetskog popisa modernih vojnih zrakoplova (WDMMA) pokriva 103 zemlje i 129 zračnih službi – uključujući kopnene snage, mornaricu i mornaričko zrakoplovstvo – te prati ukupno 48.082 zrakoplova diljem svijeta, piše Newsweek.
Amerikanci kombinirano jači od pet zemalja
Zračne snage još uvijek su odlučujući faktor u globalnoj vojnoj strategiji. Sjedinjene Države i dalje prednjače u tome, a njihove zračne sposobnosti nadmašuju kombinirane flote Rusije, Kine, Indije, Južne Koreje i Japana. Ovu dominaciju omogućava to što se gotovo 40 posto ukupnih globalnih izdvajanja za vojsku odnosi na SAD.
Istodobno zemlje poput Indije i Kine ubrzano moderniziraju svoje zračne snage usred rastućih geopolitičkih napetosti. Janes, vodeći pružatelj obavještajnih podataka otvorenog koda o obrani, predviđa da bi globalna obrambena potrošnja do kraja godine mogla porasti za 3,6 posto, dosegnuvši približno 2,56 bilijuna dolara. Ovaj kontinuirani rast odražava intenzivirane sukobe i strateška preslagivanja diljem svijeta, naglašavajući ključnu ulogu zračnih snaga u modernom ratovanju i međunarodnom odvraćanju.
Napadi u Pakistanu
U svojoj floti od 1716 jedinica, Indija ima 31,6 posto borbenih aviona, 29 posto helikoptera i 21,8 posto trenažnih zrakoplova. Indijske zračne snage (IAF) nabavljaju svoju opremu iz raznih zemalja, uključujući SAD i Rusiju, što odražava njihov složen geopolitički položaj.
A njihova operativna učinkovitost impresivno je demonstrirana tijekom akcije Sindoor, niza preciznih napada izvedenih u svibnju na infrastrukturu u Pakistanu i Kašmiru.
Poboljšane zračne sposobnosti Indije signaliziraju promjenu u dinamici regionalnih snaga, osobito u južnoj Aziji. Kako Kina nastavlja s modernizacijom, a SAD i Rusija održavaju svoju dominaciju, položaj Indije kao rastuće zračne sile vjerojatno će utjecati na buduće strateško i obrambeno planiranje diljem svijeta, zaključuje Newsweek.