Otrovni plin širio se splitskim bazenom, djeca završila na kisiku: Spasilac opisao kako je to izgledalo

U splitsku bolnicu zaprimljeno je petero djece u dobi od osam do 13 godina i dvije osobe od 18 godina. Dvoje djece zadržano je u bolnici na liječenju zbog problema s disanjem i potrebe za terapijom kisikom.

Trenutke drame za RTL je opisao spasilac na bazenu Lovre Topić . 'Miris klora bio je izuzetno intenzivan u zraku, odmah me uhvatila glava. Djeca su kašljala , treneri i mi instantno smo reagirali. Sve smo uputili prema prvom izlazu, otvorili smo sve stijenke da se što prije počne zračiti. Sve je dobro prošlo, koliko može proći', rekao je Topić pa dodao da unatoč neugodnim simptomima nije bilo panike.

'Imali su poteškoće disanja. Zaprimljeni su, ordinirana je sva potrebna terapija, djeca koja su ovisna o kisiku dobili terapiju kisikom. U ovom trenutku su zadovoljavajućeg općeg stanja. Hospitalizirani su na odjelu pulmologije, ne zahtijevaju provođenje mjera intenzivnog liječenja. Uvjereni smo da će njihov klinički tijek biti povoljan', pojasnio je Joško Markić, predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split.

Policija je odmah po dojavi stigla na očevid, a obaviještena je i sanitarna inspekcija. Na mjesto događaja došao je i ravnatelj ustanove Športski objekti Split, Gordon Cerjan, koji je potvrdio da je incident uzrokovan ljudskom pogreškom. 'Radnik je neoprezno spojio cijevi kojima se pune tekućine, pa je došlo do miješanja klora i kiseline, što se nikad ne smije dogoditi. Nastala je agresivna kemijska reakcija, a plin se ventilacijskim sustavom proširio po objektu', rekao je Cerjan.

Brzom intervencijom osoblja i spasilaca spriječene su teže posljedice. 'Meni je najvažnije da su djeca dobro', poručio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, dodavši da Grad Split, kao osnivač ustanove, izražava žaljenje zbog incidenta. 'Ispričavam se u ime svih uključenih, jer na ovakve stvari treba posebno paziti da se više nikada ne ponove.'

Nakon što su prostorije u potpunosti prozračene, a policijski očevid dovršen, bazeni su ponovno otvoreni za posjetitelje u poslijepodnevnim satima.