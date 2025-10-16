Istina o modifikaciji vremena: DHMZ o upravljanju oblacima, raketama i srebrovu jodidu

Ideja da možemo prizvati kišu, spriječiti tuču ili rastjerati maglu stara je gotovo koliko i čovjekovo promatranje neba. Od davnih rituala i narodnih običaja do suvremenih znanstvenih eksperimenata, ljudi ne prestaju tražiti načine na koje kontrolirati ono što im je oduvijek izvan dohvata, a to je vrijeme. Danas se ta potraga naziva modifikacija vremena

Prema objašnjenju Svjetske meteorološke organizacije (WMO), riječ je o namjernom pokušaju da se promijene atmosferski uvjeti s ciljem utjecaja na lokalne vremenske prilike. Najpoznatiji oblik takvih zahvata je zasijavanje oblaka. Ipak, WMO jasno naglašava da ne potiče niti obeshrabruje takve prakse; njegova je uloga pružiti znanstveno utemeljene smjernice i potaknuti istraživanja koja mogu pokazati što zaista djeluje, a što ne. Važno je pritom razlikovati modifikaciju vremena od klimatske intervencije. Prva se odnosi na kratkoročne, lokalne zahvate, primjerice pokušaj sprečavanja tuče iznad određenog područja. S druge strane, klimatska intervencija obuhvaća globalne i dugoročne pokušaje ublažavanja posljedica klimatskih promjena, poput eksperimentalnog 'hlađenja' planeta. Osim namjernih, postoje nenamjerne promjene vremena, a one su posljedica ljudskih aktivnosti, kao što su onečišćenje zraka ili emisije stakleničkih plinova. Te promjene mijenjaju način na koji se oblaci formiraju i ponašaju, pa ih je nužno uzeti u obzir kad se procjenjuje učinak bilo kakvih umjetnih zahvata. Kako funkcionira zasijavanje oblaka? Zasijavanje oblaka temelji se na jednostavnoj ideji: u oblak se ubacuju mikroskopske čestice, najčešće srebrov jodid, suhi led ili sol, a one potiču kondenzaciju vlage i stvaranje oborine. Ovisno o cilju, metoda može služiti povećanju količine kiše, smanjenju šteta od tuče ili, suprotno, raspršivanju oblaka. Postoje dva glavna pristupa. Higroskopsko zasijavanje koristi čestice soli koje mijenjaju broj i veličinu kapljica kiše, a kod glacijogenog zasijavanja koriste se tvari koje utječu na stvaranje ledenih kristala, najčešće srebrov jodid, čija je struktura slična ledu. U Hrvatskoj se ova tehnika već desetljećima koristi u sklopu obrane od tuče, objasnio je DHMZ, a ideja je da se stvaranjem velikog broja manjih zrna leda smanji mogućnost nastanka krupne tuče koja oštećuje usjeve i imovinu. Reagens se u oblake unosi pomoću aviona, raketa ili generatora na zemlji.

WMO u svojoj izjavi iz 2024. godine navodi da su novija istraživanja zimskog zasijavanja orografskih oblaka (onih koji nastaju kada vlažan zrak naiđe na planinu) pokazala mjerljiv porast količine oborine. No ta se povezanost potvrđuje uglavnom u stabilnim i jednostavnim atmosferskim uvjetima. Kod složenijih oblaka, poput konvektivnih ili superćelijskih, rezultati su i dalje neuvjerljivi jer njihov razvoj ovisi o mnoštvu lokalnih čimbenika, a promjene koje uslijede nakon zasijavanja teško je nedvojbeno pripisati ljudskoj intervenciji. U konačnici, WMO zaključuje da nema dokaza da je oborinu, tuču ili vjetar moguće pouzdano mijenjati umjetnim putem, ponajprije zato što su sami procesi unutar oblaka iznimno složeni i promjenjivi.

Obilna kiša i tuča poplavile dijelove Splita Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL







+8 Obilna kiša i tuča poplavile dijelove Splita Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Programi modifikacije vremena Programi modifikacije vremena danas postoje u više od pedeset zemalja, najčešće radi povećanja zaliha vode ili zaštite poljoprivrede. Iako bi potencijalne koristi mogle biti velike, znanstvena nesigurnost oko njihove učinkovitosti čini takve programe financijski rizičnima, a neki su eksperimenti čak doveli do suprotnih učinaka od očekivanih. Zbog toga se i zakonski pristupi razlikuju: primjerice Tennessee i Florida nedavno su uveli zabrane zasijavanja oblaka i solarnih geoinženjerskih aktivnosti, no u područjima pogođenima sušom interes za istraživanja i dalje raste. WMO ističe da su za ozbiljan napredak potrebna interdisciplinarna istraživanja koja povezuju meteorologiju, hidrologiju, fiziku, ekonomiju i društvene znanosti. Ključni su elementi točna mjerenja, dugotrajno praćenje atmosferskih procesa i numerički modeli visoke prostorne rezolucije koji simuliraju ponašanje oblaka. No sami modeli nisu dovoljni, već se pretpostavke moraju testirati na terenu. Preporuka WMO-a jest da se učinkovitost metoda procjenjuje nasumičnim odabirom oblaka, usporedbom tretiranih i netretiranih slučajeva te višegodišnjim promatranjem. Samo tako moguće je izbjeći pristranost i dobiti znanstveno pouzdane rezultate. Obrana od tuče u Hrvatskoj Hrvatska provodi operativnu obranu od tuče još od 1970-ih, a od 1994. godine koristi i generatore sa srebrovim jodidom. Danas je jedina zemlja članica Europske unije čija meteorološka služba ima zakonsku obavezu provoditi takav sustav te on pokriva 12 županija i Grad Zagreb, a od ove godine uključuje 331 generatorsku postaju. Financiraju ga država i lokalne zajednice. Raketni dio sustava ugašen je 2020. godine na prijedlog DHMZ-a, ponajprije zbog troškova, ali i sigurnosnih razloga. Osim što je riječ o eksplozivnim napravama, nedostajali su znanstveni dokazi o stvarnoj učinkovitosti te metode.

Analiza DHMZ-a: 23 godine podataka Na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, DHMZ je 2018. godine proveo Analizu sustava obrane od tuče, a ona je obuhvatila 23 godine podataka. Zaključak je bio jasan: 'Provedene aktivnosti i analize nedvosmisleno pokazuju da obrana od tuče na sadašnjoj operativnoj, tehnološkoj i stručnoj razini nije svrsishodna za operativnu primjenu, pogotovo ne na razini financiranja iz Državnog proračuna i u operativnoj nadležnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda.' Rezultati su pokazali da broj dana s tučom znatno varira iz godine u godinu, a štete su se događale i u sezonama s najvećim brojem ispaljenih raketa. Usto, tuča nije glavni uzrok poljoprivrednih šteta: gotovo polovicu gubitaka uzrokuje suša, zatim mraz, poplave i vjetar. DHMZ je upozorio i na ekološki aspekt: ispuštanje srebrova jodida bez sustavne kontrole može imati nepoznate posljedice za okoliš. Analiza je zato preporučila da se sredstva preusmjere na učinkovitije mjere zaštite, poput zaštitnih mreža ili jačanja sustava osiguranja od vremenskih nepogoda.