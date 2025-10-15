Pola zemlje je pod meteoalarmom: Stiže ružna promjena vremena, evo gdje će prvo udariti

Srijeda će donijeti raznolike vremenske prilike. Dok će na Jadranu prevladavati sunčano i toplo, kopneni krajevi dočekali su dan s više oblaka i svježijim zrakom. Na moru će biti i vjetrovito, ponegdje s olujnim udarima bure, osobito uz obalu sjevernog Jadrana
Na istoku zemlje očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme, uz razdoblja s više sunca tijekom popodneva. Jutra će biti maglovita, a temperature će se kretati između 5 i 7 °C. Danju će se živa u termometru popeti do 16 ili 17 °C, uz slab do umjeren sjeverni vjetar, piše HRT.
Središnja Hrvatska imat će slične vrijednosti temperature; djelomice sunčano, s promjenjivom naoblakom i mogućom jutarnjom maglom ili sumaglicom. Vjetar će pritom biti uglavnom slab.
U Gorskoj Hrvatskoj ujutro mjestimice magla, a pri tlu i slab mraz. Tijekom dana djelomice sunčano, dok će sjeverni Jadran ponegdje uživati i u vedrom nebu.
Žuti meteoalarm zbog bure
Vjetar će u unutrašnjosti puhati umjereno sa sjeveroistoka, a na moru bura, podno Velebita jaka, s mogućim olujnim udarima. Jutarnje temperature između 10 i 15 °C, u gorju i unutrašnjosti Istre između 1 i 5 °C. Poslijepodne na obali i otocima oko 20 °C, a u gorju između 13 i 16 °C.
Dalmacija će u srijedu imati pretežno sunčano vrijeme. Ujutro će puhati umjerena bura, koja će poslijepodne ponegdje okrenuti na jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 12 i 14 °C, u unutrašnjosti znatno niža, a dnevni maksimumi od 20 do 22 °C.
Na krajnjem jugu zemlje slična situacija; sunčano i toplo, uz temperature zraka i mora podjednake. Tijekom noći i jutra povremeno će puhati umjerena bura, a sredinom dana jugozapadnjak. More će pritom biti malo do umjereno valovito.
U nastavku tjedna promjenjivo
Pod Velebitom će jaka bura potrajati i u prvom dijelu četvrtka, dok će u petak u Dalmaciji nakratko zapuhati jugo. Na sjevernom Jadranu sljedećih dana prevladavat će sunčano, a u Dalmaciji će se u četvrtak i petak nakratko zadržati više oblaka.
U petak su mogući i pljuskovi, lokalno obilniji, uz grmljavinu. Vikend donosi stabilnije i sunčanije vrijeme.
Na kopnu će se zadržati djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, ujutro ponegdje s maglom. U Gorskoj Hrvatskoj moguć je slab mraz pri tlu. Kiše će, prema prognozi, biti tek u petak, i to kratkotrajno na istoku i u unutrašnjosti Dalmacije, najavila je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.