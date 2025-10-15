Pola zemlje je pod meteoalarmom: Stiže ružna promjena vremena, evo gdje će prvo udariti

Na istoku zemlje očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme, uz razdoblja s više sunca tijekom popodneva. Jutra će biti maglovita, a temperature će se kretati između 5 i 7 °C. Danju će se živa u termometru popeti do 16 ili 17 °C, uz slab do umjeren sjeverni vjetar, piše HRT.

Središnja Hrvatska imat će slične vrijednosti temperature; djelomice sunčano, s promjenjivom naoblakom i mogućom jutarnjom maglom ili sumaglicom. Vjetar će pritom biti uglavnom slab.

U Gorskoj Hrvatskoj ujutro mjestimice magla, a pri tlu i slab mraz. Tijekom dana djelomice sunčano, dok će sjeverni Jadran ponegdje uživati i u vedrom nebu.

Žuti meteoalarm zbog bure

Vjetar će u unutrašnjosti puhati umjereno sa sjeveroistoka, a na moru bura, podno Velebita jaka, s mogućim olujnim udarima. Jutarnje temperature između 10 i 15 °C, u gorju i unutrašnjosti Istre između 1 i 5 °C. Poslijepodne na obali i otocima oko 20 °C, a u gorju između 13 i 16 °C.