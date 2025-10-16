zločinačko udruženje

Zbog ilegalne internetske televizije uhićeno 12 ljudi u pet županija, traje ispitivanje

V. B. / L. Š.

16.10.2025 u 17:11

Zagreb: Uhićenja po nalogu USKOK-a zbog ilegalne internetske trgovine
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
Po nalogu Uskoka policija je u četvrtak provela uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa u sklopu istraživanja kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva i računalnih sustava. U tijeku je ispitivanje osumnjičenih, navodno njih 12

Uskok je ranije objavio da uhićenja i dokazne radnje provode na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije.

Na meti istražitelja je više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.

U Uskoku kažu da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu će, kako ističu, pravodobno obavijestiti javnost.

Neslužbeno, riječ je o nezakonitostima vezanima uz ilegalne pakete internetske televizije (IPTV). Kako javlja Večernji list, u akciji je obuhvaćeno 12 osoba.

>>Pokrenuli smo novi projekt: Biraj legalno i uključi se u borbu protiv piraterije. Opširnije pročitaj ovdje

