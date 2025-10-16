Split radi na stambenom zbrinjavanju branitelja: To mora biti prioritet

Kako je rečeno, Grad Split aktivno sudjeluje u provedbi programa stambenog zbrinjavanja, a trenutno se provode dva ključna projekta.

Prvi se odnosi na izgradnju višestambenog objekta S10-6 na Žnjanu s četiri stambene jedinice, za koji je pribavljena pravomoćna građevinska dozvola, dok se javni natječaj za izvođača radova planira raspisati do kraja godine.

Drugi projekt na Kmanu obuhvaća izgradnju 16 stanova i trenutno je u tijeku izrada projektne dokumentacije. Očekuje se ishođenje građevinske dozvole do kraja godine, dok je početak radova planiran za travanj ili svibanj 2026.