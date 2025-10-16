dva aktualna projekta

Split radi na stambenom zbrinjavanju branitelja: To mora biti prioritet

I.V./Hina

16.10.2025 u 17:58

Tomislav Šuta
Tomislav Šuta Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved razgovarali su u četvrtak u splitskoj Gradskoj upravi o projektima stambenog zbrinjavanja branitelja, posebice o dva aktualna projekta na Žnjanu i Kmanu

Kako je rečeno, Grad Split aktivno sudjeluje u provedbi programa stambenog zbrinjavanja, a trenutno se provode dva ključna projekta.

Prvi se odnosi na izgradnju višestambenog objekta S10-6 na Žnjanu s četiri stambene jedinice, za koji je pribavljena pravomoćna građevinska dozvola, dok se javni natječaj za izvođača radova planira raspisati do kraja godine.

Drugi projekt na Kmanu obuhvaća izgradnju 16 stanova i trenutno je u tijeku izrada projektne dokumentacije. Očekuje se ishođenje građevinske dozvole do kraja godine, dok je početak radova planiran za travanj ili svibanj 2026.

Ministar Medved zahvalio je predstavnicima Grada Splita na predanom radu i suradnji te istaknuo da je stambeno zbrinjavanje branitelja prioritet pa su tako dogovoreni daljnji koraci u realizaciji trajnih rješenja za branitelje i njihove obitelji, kao i planovi od posebnog značaja za braniteljsku populaciju.

Gradonačelnik Šuta naglasio je važnost partnerskog odnosa s Ministarstvom hrvatskih branitelja, kao i nastavka suradnje u osiguravanju trajnih stambenih rješenja za hrvatske branitelje i drugim projektima čime će se podići kvaliteta života ljudi koji su sudjelovali u obrani zemlje.

