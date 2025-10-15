Jakirović otkrio što mu je Bayernov trener rekao nakon 9:2: 'Naježim se kad se sjetim'

Bivši trener Gorice, Rijeke i Dinama, a danas Hull Cityja govorio je o dosad nepoznatim detaljima karijere. Jedna od glavnih tema bila je njegova era u Dinamu, koja je trajala godinu dana u kojoj je prošao sve; od velikih poraza od velikih pobjeda.

Iako nije rekao da je taj poraz najteže proživio, Jakirovićev rezultatski najteži poraz bio je onaj 9:2 u Munchenu od Bayerna u 1. kolu Lige prvaka. Nakon toga je dobio otkaz, a voditeljica ga je pitala kako je samom sebi objasnio taj poraz.

'Ma, što ću objasniti... Ljudi su rakete, a to su pokazali i GPS podaci nakon utakmice; sve puta tri, puta četiri na njihovoj strani. Tu ne možeš ništa jer je to kvaliteta koja je bila iznimno raspoložena te večeri. Kad realno pogledaš utakmicu, možeš primiti 15 golova. Svaki napad je mogao biti gol i tu nema pomoći', rekao je Jakirović i nastavio:

'Meni je smiješno kad slušam svoje kolege koji objašnjavaju u studijima ili privatno...Ljudi, jeste li vi normalni? Pa ne mogu ja to vama objasniti kad vi niste bili na tom nivou. Ja vidim s klupe neki prostor koji nije branjen, ali ga vidi i Thomas Muller i spusti tamo loptu. No, i danas se naježim kad se sjetim osjećaja kad smanjujemo na 3:1, pa na 3:2, budi ti se nada, Pjaca ima šansu za 3:3... S druge strane, kao da smo ih naljutili'.

Trener Bayerna bio je Vincent Kompany, a Jakirović je otkrio što mu je Belgijac rekao nakon utakmice.

'Ponio se jako gospodski i motivirajuće. Prije utakmice mi je čestitao na ulasku u Ligu prvaka i rekao mi je da je to veliki uspjeh. Nakon utakmice je išao prema meni, a ja sam pokazivao na semafor i rekao mu 'Ne znam je li ovolika razlika između tvoje i moje ekipe, ali večeras ste bili puno bolji'. Poželio sam mu sreću u sezoni, a on mi je još jednom čestitao na ulasku u Ligu prvaka i rekao: 'Nemoj očajavati, ja sam prije tri mjeseca ispao s Burnleyem iz Championshipa'', rekao je Jakirović i dodao:

'Naježim se sad kad to pričam. Oraspoložio me malo koliko god mi je bilo teško. Teško je, puno je 9:2, o čemu pričamo? Ja sam kriv, ja ću preuzeti sve na sebe, ali ja ne igram. Ne znam kako da vam to objasnim. Mi si utvaramo da nešto možemo promijeniti, ali ne možeš'.