Bura okreće na jugo: Prijete obilni grmljavinski pljuskovi, osobito u jednoj regiji

Današnji dan donosi raznolike vremenske prilike; od jutarnje magle u unutrašnjosti do bure i juga na moru. Na istoku zemlje dan će započeti maglovito, ali će se tijekom prijepodneva razvedriti pa će prevladavati djelomice sunčano vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se između 3 i 5 °C, a dnevne će dosezati oko 16 °C
Slične vrijednosti očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj. Tamo će jutro također ponegdje biti maglovito, a danju većinom sunčano, uz slab vjetar i ugodnu temperaturu, piše HRT.
U Gorskoj Hrvatskoj jutro će biti svježe, s temperaturama između 2 i 4 °C, dok će se danju popeti do oko 13 °C. Povremeno će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu pak bura će biti izraženija - podno Velebita i Velike Kapele i jaka, s mogućim olujnim udarima do sredine dana. Na moru će prevladavati sunčano, a temperature će biti od 10 do 14 °C ujutro, te do 21 °C danju.
Meteoalarm zbog vjetra
Dalmacija će u prvom dijelu dana uživati u suncu, no kako dan bude odmicao, sa juga će pristizati naoblaka. Do večeri bi na otocima mogla pasti i pokoja kap kiše. Uz umjerenu buru puhat će i istočnjak te jugozapadnjak, a navečer će se na jugu pojačati jugo. Jutarnja temperatura bit će oko 13 °C, u unutrašnjosti znatno niža, dok će najviša dnevna dosezati oko 21 °C.
Na krajnjem jugu zemlje postupno će se naoblačiti, a navečer je moguća i slaba kiša. Jugo će biti većinom umjereno, uz more koje će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura oko 14 °C, a najviša oko 21 °C.
Promjenjivo do vikenda
U drugom dijelu tjedna vrijeme će postati promjenjivije. Na kopnu će petak biti oblačniji, ponegdje s kišom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije, a manja količina oborine moguća je i na istoku zemlje.
Subota će donijeti više sunca i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će nedjelja biti najsunčanija, ali i malo svježija. Ujutro će ponegdje biti magle, a u gorju se u nedjelju ne isključuje ni slab mraz.
Na Jadranu će u petak biti promjenjivo i oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, koja će na jugu biti i obilnija te praćena grmljavinom. Sjeverni dio obale uglavnom će ostati suh.
Razvedravanje za vikend
Tijekom vikenda očekuje se razvedravanje, više sunca i stabilnije vrijeme. Puhat će umjerena bura, na sjeveru povremeno jaka, a u petak će na jugu još puhati jugo.
U petak će na Jadranu biti oblačnije, mjestimice s kišom, dok vikend donosi više sunca i većinom suho vrijeme, prognozirala je za HRT Katarina Katušić iz DHMZ-a.