KREĆU NESTABILNI DANI

Bura okreće na jugo: Prijete obilni grmljavinski pljuskovi, osobito u jednoj regiji

M.Č.

16.10.2025 u 06:42

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Matko Begovic / Makarska kronika
Bionic
Reading

Današnji dan donosi raznolike vremenske prilike; od jutarnje magle u unutrašnjosti do bure i juga na moru. Na istoku zemlje dan će započeti maglovito, ali će se tijekom prijepodneva razvedriti pa će prevladavati djelomice sunčano vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se između 3 i 5 °C, a dnevne će dosezati oko 16 °C

Slične vrijednosti očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj. Tamo će jutro također ponegdje biti maglovito, a danju većinom sunčano, uz slab vjetar i ugodnu temperaturu, piše HRT.

U Gorskoj Hrvatskoj jutro će biti svježe, s temperaturama između 2 i 4 °C, dok će se danju popeti do oko 13 °C. Povremeno će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu pak bura će biti izraženija - podno Velebita i Velike Kapele i jaka, s mogućim olujnim udarima do sredine dana. Na moru će prevladavati sunčano, a temperature će biti od 10 do 14 °C ujutro, te do 21 °C danju.

Meteoalarm zbog vjetra

Dalmacija će u prvom dijelu dana uživati u suncu, no kako dan bude odmicao, sa juga će pristizati naoblaka. Do večeri bi na otocima mogla pasti i pokoja kap kiše. Uz umjerenu buru puhat će i istočnjak te jugozapadnjak, a navečer će se na jugu pojačati jugo. Jutarnja temperatura bit će oko 13 °C, u unutrašnjosti znatno niža, dok će najviša dnevna dosezati oko 21 °C.

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Na krajnjem jugu zemlje postupno će se naoblačiti, a navečer je moguća i slaba kiša. Jugo će biti većinom umjereno, uz more koje će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura oko 14 °C, a najviša oko 21 °C.

Promjenjivo do vikenda

U drugom dijelu tjedna vrijeme će postati promjenjivije. Na kopnu će petak biti oblačniji, ponegdje s kišom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije, a manja količina oborine moguća je i na istoku zemlje.

Subota će donijeti više sunca i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će nedjelja biti najsunčanija, ali i malo svježija. Ujutro će ponegdje biti magle, a u gorju se u nedjelju ne isključuje ni slab mraz.

Na Jadranu će u petak biti promjenjivo i oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, koja će na jugu biti i obilnija te praćena grmljavinom. Sjeverni dio obale uglavnom će ostati suh.

vezane vijesti

Razvedravanje za vikend

Tijekom vikenda očekuje se razvedravanje, više sunca i stabilnije vrijeme. Puhat će umjerena bura, na sjeveru povremeno jaka, a u petak će na jugu još puhati jugo.

U petak će na Jadranu biti oblačnije, mjestimice s kišom, dok vikend donosi više sunca i većinom suho vrijeme, prognozirala je za HRT Katarina Katušić iz DHMZ-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
militarizacija europe

militarizacija europe

Procurio dokument: EU se mora pripremiti za rat s Rusijom do 2030.
krhko primirje

krhko primirje

Trump: Dovoljna je jedna moja riječ i Izrael nastavlja s napadima
treba još vremena

treba još vremena

Hamas vratio još dva tijela talaca: 'Ne možemo pronaći ostala'

najpopularnije

Još vijesti