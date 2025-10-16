Bura okreće na jugo: Prijete obilni grmljavinski pljuskovi, osobito u jednoj regiji

Slične vrijednosti očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj. Tamo će jutro također ponegdje biti maglovito, a danju većinom sunčano, uz slab vjetar i ugodnu temperaturu, piše HRT.

U Gorskoj Hrvatskoj jutro će biti svježe, s temperaturama između 2 i 4 °C, dok će se danju popeti do oko 13 °C. Povremeno će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu pak bura će biti izraženija - podno Velebita i Velike Kapele i jaka, s mogućim olujnim udarima do sredine dana. Na moru će prevladavati sunčano, a temperature će biti od 10 do 14 °C ujutro, te do 21 °C danju.

Meteoalarm zbog vjetra

Dalmacija će u prvom dijelu dana uživati u suncu, no kako dan bude odmicao, sa juga će pristizati naoblaka. Do večeri bi na otocima mogla pasti i pokoja kap kiše. Uz umjerenu buru puhat će i istočnjak te jugozapadnjak, a navečer će se na jugu pojačati jugo. Jutarnja temperatura bit će oko 13 °C, u unutrašnjosti znatno niža, dok će najviša dnevna dosezati oko 21 °C.