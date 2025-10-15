Trump zaprijetio moćnoj europskoj zemlji: Nezadovoljan sam, kaznit ću je zbog onoga što je učinila

Američki predsjednik Donald Trump Španjolskoj je zaprijetio trgovinskim kaznama, uključujući i uvođenje carina, zbog njenih niskih izdvajanja za obranu, nazvavši odbijanje Madrida da poveća obrambenu potrošnju na 5% BDP-a izrazom "nepoštovanja" prema NATO-u.

"Jako sam nezadovoljan Španjolskom. Oni su jedina zemlja koja nije podigla svoj udio na 5%... tako da nisam zadovoljan Španjolskom", rekao je Trump u utorak novinarima u Bijeloj kući. "Razmišljao sam o tome da ih trgovinski kaznim kroz carine zbog onoga što su učinili i mislim da ću to možda učiniti", dodao je Trump. Trump je više puta članicama NATO-a poručio da bi trebale više trošiti na vlastitu obranu i izrazio sumnju u spremnost Washingtona da pritekne u pomoć članicama koje ne izdvajaju dovoljno na vlastitu obranu i sigurnost.

Prošli tjedan je tijekom sastanka s finskim predsjednikom rekao da bi NATO trebao razmotriti izbacivanje Španjolske iz zapadnog vojnog saveza jer se oglušuje na te pozive. Španjolski ministar obrane Jose Manuel Albares uvjerava da je njegova zemlja pouzdan član NATO saveza i trenutno ima 3000 vojnika raspoređenih pod okriljem NATO-a.

"Nema sumnje u predanost i doprinos Španjolske (transatlantskoj) sigurnosti", rekao je novinarima tijekom posjeta Hangzhouu u Kini. Navodeći veliku prijetnju koju predstavlja Rusija od invazije na Ukrajinu 2022. godine, članice NATO-a tvrde da njihova prethodna obveza o izdvajanju 2% BDP-a više nije dovoljna. Španjolska je jedina članica saveza od 32 zemlje koja se nije obvezala povećati vojnu potrošnju na 5% BDP-a. Španjolski premijer Pedro Sanchez je u zadnji čas osigurao izuzeće, rekavši da će Španjolska potrošiti samo do 2,1%, što je nazvao "dovoljnim i realnim". Madrid se NATO-u pridružio 1982.

Hegseth traži od saveznika da daju više za američko oružje za Kijev Američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu je pozvao saveznike u NATO-u da povećaju izdvajanja za kupnju američkog oružja za Ukrajinu, nakon izvješća koje je pokazalo veliki pad vojne potpore Kijevu u srpnju i kolovozu. "Postižete mir kada ste jaki. Ne kada koristite snažne riječi ili upirete prstima već kada imate snažne i stvarne sposobnosti koje protivnici poštuju", rekao je novinarima uoči sastanka s kolegama iz NATO-a u sjedištu saveza u Bruxellesu. Hegseth je zatražio od saveznika jačanje ulaganja u program PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) koji je zamijenio američke donacije oružja Ukrajini i sada se kroz njega plaća za američko oružje za Kijev.

