Putin i Trump sastaju se u Budimpešti, oglasio se i Kremlj: Američki predsjednik je upozoren

'Upravo sam završio telefonski razgovor s predsjednikom Vladimirom Putinom iz Rusije i bio je vrlo produktivan. Predsjednik Putin čestitao je meni i Sjedinjenim Državama na velikom postignuću – uspostavi mira na Bliskom istoku , nečemu o čemu se, kako je rekao, sanja stoljećima', napisao je Trump .

Američki predsjednik se pak na razgovor s Putinom osvrnuo na svojoj mreži Truth Social.

Prema riječima glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt , razgovor je trajao puna dva sata , a Trump je uvjeren da je postignut napredak po pitanju rata u Ukrajini . 'Predsjednik će pokušati pogurati stvari naprijed za mir', poručila je Leavitt, dodavši kako Trump i dalje vjeruje da je moguće organizirati sastanak između Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog .

'Vjerujem da će uspjeh na Bliskom istoku pomoći i u našim pregovorima o okončanju rata s Rusijom/Ukrajinom. Predsjednik Putin zahvalio je Prvoj dami, Melaniji, na njezinu angažmanu s djecom. Bio je vrlo zahvalan i rekao je da će se to nastaviti.

Također smo proveli dosta vremena razgovarajući o trgovini između Rusije i Sjedinjenih Država nakon što rat s Ukrajinom završi. Na kraju razgovora dogovorili smo da će se idući tjedan održati sastanak naših visokih savjetnika. Početne sastanke Sjedinjenih Država vodit će državni tajnik Marco Rubio, zajedno s raznim drugim osobama koje će tek biti imenovane.

Mjesto sastanka tek treba biti određeno. Predsjednik Putin i ja potom ćemo se sastati na dogovorenoj lokaciji, u Budimpešti u Mađarskoj, kako bismo pokušali okončati ovaj 'neslavni' rat između Rusije i Ukrajine.

Predsjednik Zelenski i ja sastat ćemo se sutra u Ovalnom uredu, gdje ćemo razgovarati o mom razgovoru s predsjednikom Putinom i mnogim drugim temama. Vjerujem da je u današnjem telefonskom razgovoru postignut značajan napredak', napisao je američki predsjednik.

Kremlj: Putin je upozorio Trumpa

Putin je u današnjem telefonskom razgovoru upozorio Trumpa da bi slanje krstarećih projektila Tomahawk Ukrajini ugrozilo mirovni proces i naštetilo američko-ruskim odnosima, potvrdio je Kremlj u službenom priopćenju.

Ruski predsjednik izrazio je zabrinutost zbog mogućnosti da bi napredno američko naoružanje u rukama ukrajinskih snaga moglo dovesti do daljnje eskalacije sukoba. Upozorenje je jasno istaknulo da bi takav potez Washingtona imao izravne negativne posljedice na bilateralne veze dviju sila.

Putinov savjetnik Jurij Ušakov rekao je kako je Putin u razgovoru istaknuo da ruske snage trenutno imaju 'punu stratešku inicijativu' duž cijele linije bojišnice u Ukrajini.

Ušakov je dodao i kako je današnji poziv inicirala ruska strana. Također je najavio da će planiranom novom samitu dvojice predsjednika prethoditi razgovor američkog državnog tajnika Marca Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, koji bi se trebao održati idućih dana.

Orban: Spremni smo!

O najavljenom sastanku Putina i Trumpa u Budimpešti oglasio se mađarski premijer Viktor Orban.

'Planirani sastanak američkog i ruskog predsjednika velika je vijest za miroljubive ljude širom svijeta. Spremni smo!', napisao je na X-u.

Ruski izaslanik: Razgovor je bio produktivan

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Kirill Dmitrijev ocijenio je telefonski razgovor između Vladimira Putina i Donalda Trumpa 'pozitivnim i produktivnim', kakva je bila i prva ocjena Bijele kuće.

Dmitrijev je to objavio na društvenoj mreži X, gdje je podijelio i snimku zaslona objave Donalda Trumpa s platforme Truth Social. Također je dodao kako su sljedeći koraci 'jasni'.

Prvi razgovor u gotovo dva mjeseca

Prvi je ovo izravni (i službeni) kontakt dvojice predsjednika od sredine kolovoza, kad su razgovarali nedugo nakon sastanka na Aljasci. Američki predsjednik čak nije poslao nikakvu rođendansku čestitku Putinu koji je 7. listopada navršio 73 godine. Podsjetimo, Putin je 14. lipnja osobno nazvao Trumpa kako bi mu čestitao 79. rođendan.

Trump je u nedjelju novinarima rekao da će 'možda morati prvo razgovarati s Rusijom' prije nego što Ukrajini da pristup raketnim sustavima Tomahawk, sugerirajući da će prijetnju raspoređivanjem raketa u Ukrajini iskoristiti kao neku vrstu pregovaračkog pritiska.

Značajan tajming

Tajming ovog razgovora izuzetno je značajan jer se događa neposredno uoči posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Bijeloj kući, piše BBC.

Posljednjih tjedana iz Moskve su stizali proturječni signali o pregovaračkom procesu sa Sjedinjenim Državama. Proces, koji je započeo izravnim sastankom dvojice čelnika na Aljasci početkom kolovoza, naizgled je brzo zamro.

Iz ruskog kuta gledanja, Trump je jedini zapadni vođa spreman pozabaviti se 'korijenskim uzrocima' rata u Ukrajini. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov smatra da su zapadni saveznici od tada pokušavali 'odvesti Donalda Trumpa na krivi put' uvjeravajući ga da Putin zapravo ne želi mir.

Ipak, većina zapadnih analitičara slaže se da je Putin brzo izgubio vjeru u proces započet na Aljasci. Već početkom rujna okrenuo se polovičnim ponudama, među kojima je bio i poziv Zelenskom: 'Ako je spreman, neka dođe u Moskvu'. Takav je prijedlog praktički neizvediv za čelnika zemlje koja je pod potpunom invazijom.

Malo je vjerojatno da su se Putinovi maksimalistički zahtjevi za završetak rata promijenili. Međutim, čini se da je Rusija ozbiljno zabrinuta zbog mogućnosti da bi Trump mogao odobriti isporuku dalekometnih projektila Tomahawk Ukrajini, čime bi i Moskva došla u njihov domet.

Zelenski se sutra sastaje s Trumpom

Zelenski se u petak sastaje s Trumpom da zatraži dodatnu vojnu pomoć, u trenutku dok Kijev i Moskva jačaju svoje međusobne napade na energetska postrojenja, a NATO razmatra kako odgovoriti na česte ruske zračne upade.

Ukrajina želi američke rakete dugog dometa Tomahawk, a zeleno svjetlo Washingtona stavilo bi Moskvu i druge velike ruske gradove pred nišan Kijeva.

Američki predsjednik najavio je da bi mogao odobriti slanje Tomahawka Ukrajini ako Putin odbije sjesti za pregovarački stol.

Trump je u utorak rekao da je 'veoma razočaran' ruskim predsjednikom te da mu nije jasno 'zašto on nastavlja taj rat'.

'On to može završiti. Može to završiti vrlo brzo', rekao je tada republikanac o ruskoj invaziji.