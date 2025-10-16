Vlada se isprsila i dala Dubrovniku tri vrijedna ugovora o darovanju državnih nekretnina

Ministar prostornoga uređenja Branko Bačić uručio je u četvrtak dubrovačkom gradonačelniku Mati Frankoviću dodatak ugovora o darovanju državnih nekretnina Gradu Dubrovniku za izgradnju dječjeg vrtića i pristupne ceste te dva ugovora o uporabi državnih nekretnina
Darovanjem nekretnine za dječji vrtić u Komolcu i rješavanjem imovinskopravnih odnosa Grad Dubrovnik stekao je preduvjet za realizaciju projekta, odnosno izgradnju vrtića i rekonstrukciju pristupne ceste na ukupnoj površini 2.576 metara četvornih.
„Vrtić Komolac predviđen je za smještaj 180 djece u četiri jasličke, šest vrtićkih grupa te jednu grupu za senzornu integraciju djece s poteškoćama u razvoju“, poručili su iz Grada Dubrovnika.
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić je gradonačelniku Frankoviću uručio i ugovor o uporabi nekretnine u vlasništvu RH za potrebe uređenja prostora za kulturne, društvene i sportske manifestacije, sastanke i radionice Gradskog kotara Mokošica.
Riječ je o zgradi nekadašnje ambulante, površine 109 metara četvornih.
Drugi ugovor o uporabi državne nekretnine odnosi se na zemljište u naselju Sustjepan, gdje se planira depo gradskih kulturnih ustanova. Riječ je o sedam zgrada, od kojih su dva prostora trenutno slobodna, a preostali dio će se osloboditi nakon ovrhe i iseljenja bespravnih korisnika, u suradnji s društvom Državne nekretnine d.o.o..
Uz ugovore, ministar Bačić je gradonačelniku Frankoviću uručio i suglasnosti na konačne prijedloge izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radeljević–Libertas, Prostornog plana Grada Dubrovnika te dubrovačkog Generalnog urbanističkog plana.