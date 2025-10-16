Vlada se isprsila i dala Dubrovniku tri vrijedna ugovora o darovanju državnih nekretnina

Darovanjem nekretnine za dječji vrtić u Komolcu i rješavanjem imovinskopravnih odnosa Grad Dubrovnik stekao je preduvjet za realizaciju projekta, odnosno izgradnju vrtića i rekonstrukciju pristupne ceste na ukupnoj površini 2.576 metara četvornih.

„Vrtić Komolac predviđen je za smještaj 180 djece u četiri jasličke, šest vrtićkih grupa te jednu grupu za senzornu integraciju djece s poteškoćama u razvoju“, poručili su iz Grada Dubrovnika.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić je gradonačelniku Frankoviću uručio i ugovor o uporabi nekretnine u vlasništvu RH za potrebe uređenja prostora za kulturne, društvene i sportske manifestacije, sastanke i radionice Gradskog kotara Mokošica.