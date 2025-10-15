VIDEO Von der Leyen posjetila Vučića pa mu održala lekciju: Gospodine predsjedniče...

Na svom proputovanju zapadnim Balkanom, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetila je i Beograd, a na zajedničkoj konferenciji za medije Aleksandru Vučiću uputila je oštru poruku
Javnosti se nakon sastanka najprije obratio Aleksandar Vučić te je izrazio zadovoljstvo time što je šefica Europske komisije ponovno u Srbiji. Istaknuo je da je put u EU strateški odabir Srbije.
'Posebno mi je zadovoljstvo što smo bili u prilici ugostiti predsjednicu EK. Posebno sam joj zahvalan zato što je u više navrata dolazila na teritorij Srbije, ne samo u njezin glavni grad. Za Srbiju je članstvo u EU strateško opredjeljenje i prioritet vanjske politike i to se neće mijenjati. Od početka sukoba u Ukrajini nismo otvorili nijedno poglavlje, nijedan klaster', rekao je Vučić, prenosi Nova.rs.
Teška politička zima
Sporne su bile odredbe o radu regulatornih agencija, ali i baratanja biračkim popisima, no nada se da će poduzete mjere naići na pozitivnu ocjenu iz Bruxellesa.
'Sada se suočavamo s neugodnom situacijom. NIS je pod američkim sankcijama, a onda de facto i pod europskim sankcijama. Nadam se da ćemo imati potporu i pomoć EU-a. Znam da EU ne može izuzeti Srbiju iz carina i novih kvota za čelik, ali se nadam da će EK uspjeti pronaći način da olakša zemljama kandidatkinjama. Zima za nas neće biti laka. Osigurali smo dovoljne količine nafte i plina. Bit će to teška politička zima', ustvrdio je Vučić dotaknuvši se najnovijih problema.
'Sloboda, a ne represija'
No Von der Leyen je imala drugačiji stav. Odmah je poslala jasnu poruku, kojom se dotakla i političke situacije koja u Srbiji vrije već gotovo godinu dana.
'Živimo u fragmentiranom svijetu koji produbljuje jaz između demokracije i autokracije. Vi vrlo dobro znate kakav je stav EU-a. Naš stav podrazumijeva slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje. Također, zalažemo se za partnerstvo, a ne podređenost, za diplomaciju umjesto agresije. Odluka da se Srbija pridruži EU nije bila samo strateška, to je bila želja građana Srbije.
Prije gotovo dva desetljeća Srbija je donijela odluku da se pridruži Uniji', rekla je Von der Leyen i dodala:
'Gospodine predsjedniče, sada je pravi trenutak za Srbiju da poduzme konkretne korake u pridruživanju. Prva točka je da moramo vidjeti napredak u području vladavine prava, elektroničkih medija i izbornog zakonodavstva. Vrijedi uložiti trud jer se time približavate cilju. Provedba je ključna stvar i zbog toga bih vas pozvala da dođete u Bruxelles za otprilike mjesec dana', poručila je šefica EK.