VIDEO Von der Leyen posjetila Vučića pa mu održala lekciju: Gospodine predsjedniče...

Na svom proputovanju zapadnim Balkanom, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetila je i Beograd, a na zajedničkoj konferenciji za medije Aleksandru Vučiću uputila je oštru poruku

Javnosti se nakon sastanka najprije obratio Aleksandar Vučić te je izrazio zadovoljstvo time što je šefica Europske komisije ponovno u Srbiji. Istaknuo je da je put u EU strateški odabir Srbije. 'Posebno mi je zadovoljstvo što smo bili u prilici ugostiti predsjednicu EK. Posebno sam joj zahvalan zato što je u više navrata dolazila na teritorij Srbije, ne samo u njezin glavni grad. Za Srbiju je članstvo u EU strateško opredjeljenje i prioritet vanjske politike i to se neće mijenjati. Od početka sukoba u Ukrajini nismo otvorili nijedno poglavlje, nijedan klaster', rekao je Vučić, prenosi Nova.rs.

Teška politička zima Sporne su bile odredbe o radu regulatornih agencija, ali i baratanja biračkim popisima, no nada se da će poduzete mjere naići na pozitivnu ocjenu iz Bruxellesa.

'Sada se suočavamo s neugodnom situacijom. NIS je pod američkim sankcijama, a onda de facto i pod europskim sankcijama. Nadam se da ćemo imati potporu i pomoć EU-a. Znam da EU ne može izuzeti Srbiju iz carina i novih kvota za čelik, ali se nadam da će EK uspjeti pronaći način da olakša zemljama kandidatkinjama. Zima za nas neće biti laka. Osigurali smo dovoljne količine nafte i plina. Bit će to teška politička zima', ustvrdio je Vučić dotaknuvši se najnovijih problema.

'Sloboda, a ne represija' No Von der Leyen je imala drugačiji stav. Odmah je poslala jasnu poruku, kojom se dotakla i političke situacije koja u Srbiji vrije već gotovo godinu dana.

'Živimo u fragmentiranom svijetu koji produbljuje jaz između demokracije i autokracije. Vi vrlo dobro znate kakav je stav EU-a. Naš stav podrazumijeva slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje. Također, zalažemo se za partnerstvo, a ne podređenost, za diplomaciju umjesto agresije. Odluka da se Srbija pridruži EU nije bila samo strateška, to je bila želja građana Srbije.