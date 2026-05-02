Austrijanci upozorili sve koji idu u Hrvatsku: Ovo će vam promijeniti odmor

Zbog izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, austrijski mediji već daju prve smjernice onima koji će ovog ljeta boraviti na našoj obali
Austrijski mediji upozoravaju svoje građane koji ove godine planiraju ljetovati u Hrvatskoj na niz propisa i zakona koji bi uskoro trebali stupiti na snagu i donekle promijeniti način na koji ljetuju.
Naime, od 1. lipnja je na snazi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim su predviđene brojne promjene u smještaju, ali i samom ugostiteljstvu.
Uz nova pravila, piše Heute, stižu i strože kontrole, jer će osim inspekcije, potencijalni ilegalni najam kuća i apartmana moći provjeravati komunalna redarstva, pa čak i Carina.
Cilj je suzbiti sivu ekonomiju, smanjiti apartmanizaciju, ali i urediti turizam. Od 1. siječnja sljedeće godine uvodi se obvezni registracijski broj, bez kojeg se apartmani i kuće više neće ni na koji način smjeti iznajmljivati, čak i na platformama poput Bookinga ili Airbnb-a.
Veća sigurnost, manji izbor
To za turiste znači veću sigurnost, ali i manji izbor. Oni bi, prije dolaska u Hrvatsku, trebali provjeriti je li njihov smještaj registriran.
Osim toga, zabranjeno je konzumiranje energetskih pića mlađima od 18 godina, a predviđene su i lokalne zabrane prodaje alkohola koje se odnose na sve građane.
Austrijanci pišu kako se ovim potezima Hrvatska odlučila na zaokret u poimanju turizma, jer želi sa stihijskog i nekontroliranog, prijeći na kvalitetniji i održiviji turizam, što bi joj dugoročno trebalo donijeti bolju posjećenost i ponudu.