Austrijanci upozorili sve koji idu u Hrvatsku: Ovo će vam promijeniti odmor

Austrijski mediji upozoravaju svoje građane koji ove godine planiraju ljetovati u Hrvatskoj na niz propisa i zakona koji bi uskoro trebali stupiti na snagu i donekle promijeniti način na koji ljetuju.

Naime, od 1. lipnja je na snazi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim su predviđene brojne promjene u smještaju, ali i samom ugostiteljstvu.

Uz nova pravila, piše Heute, stižu i strože kontrole, jer će osim inspekcije, potencijalni ilegalni najam kuća i apartmana moći provjeravati komunalna redarstva, pa čak i Carina.

Cilj je suzbiti sivu ekonomiju, smanjiti apartmanizaciju, ali i urediti turizam. Od 1. siječnja sljedeće godine uvodi se obvezni registracijski broj, bez kojeg se apartmani i kuće više neće ni na koji način smjeti iznajmljivati, čak i na platformama poput Bookinga ili Airbnb-a.