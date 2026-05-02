Austrijanci upozorili sve koji idu u Hrvatsku: Ovo će vam promijeniti odmor

M.Da.

02.05.2026 u 12:21

Iznajmljivači će morati imati registarski broj za svoje apartmane Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zbog izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, austrijski mediji već daju prve smjernice onima koji će ovog ljeta boraviti na našoj obali

Austrijski mediji upozoravaju svoje građane koji ove godine planiraju ljetovati u Hrvatskoj na niz propisa i zakona koji bi uskoro trebali stupiti na snagu i donekle promijeniti način na koji ljetuju.

Naime, od 1. lipnja je na snazi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim su predviđene brojne promjene u smještaju, ali i samom ugostiteljstvu.

Uz nova pravila, piše Heute, stižu i strože kontrole, jer će osim inspekcije, potencijalni ilegalni najam kuća i apartmana moći provjeravati komunalna redarstva, pa čak i Carina.

Cilj je suzbiti sivu ekonomiju, smanjiti apartmanizaciju, ali i urediti turizam. Od 1. siječnja sljedeće godine uvodi se obvezni registracijski broj, bez kojeg se apartmani i kuće više neće ni na koji način smjeti iznajmljivati, čak i na platformama poput Bookinga ili Airbnb-a.

Veća sigurnost, manji izbor

To za turiste znači veću sigurnost, ali i manji izbor. Oni bi, prije dolaska u Hrvatsku, trebali provjeriti je li njihov smještaj registriran.

Osim toga, zabranjeno je konzumiranje energetskih pića mlađima od 18 godina, a predviđene su i lokalne zabrane prodaje alkohola koje se odnose na sve građane.

Austrijanci pišu kako se ovim potezima Hrvatska odlučila na zaokret u poimanju turizma, jer želi sa stihijskog i nekontroliranog, prijeći na kvalitetniji i održiviji turizam, što bi joj dugoročno trebalo donijeti bolju posjećenost i ponudu.

