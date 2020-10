Glavni splitski infektolog oštricu usmjerava prema Zagrepčanima: Očito nas statistika povremeno mora upozoriti da smo se previše opustili, da distanca i maska nečemu ipak služe

Predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split dr. Ivo Ivić nema nikakve sumnje da je za nagli rast broja novozaraženih koronavirusom isključiv uzrok neodgovorno ponašanje građana. Kako je ovog ljeta kritizirao svoje sugrađane i Dalmatince, tako sada oštricu usmjerava prema Zagrepčanima

On kaže da razvoj događaja u Hrvatskoj ne mora biti dramatičan i da se takav scenarij može izbjeći. Tek treba vidjeti kada će se i u kojem opsegu proširiti virus gripe. Njegova sezona obično počinje negdje u studenome, nešto prije ili kasnije, a vrhunac obično slijedi koncem siječnja i u veljači.

'Ako budemo pazili, ne mora biti strašno', govori Ivić za tportal.

Za razliku od ljetnih mjeseci, kada se broj hospitaliziranih na njegovoj klinici približavao maksimalnom kapacitetu, ovih dana stanje je zapravo mirno: na liječenju se po službenim podacima nalazi 37 oboljelih, dok je dvoje na respiratoru.

'To su brojke koje možemo opslužiti, pogotovo jer nemamo previše osoba s teškim simptomima. No znamo kako to ide: što je više zaraženih, to je više teško bolesnih, hospitaliziranih i na respiratorima. Hrvatska ima solidne kapacitete, ali treba učiniti sve kako ih ne bi morala koristiti do maksimuma', zaključuje splitski infektolog.