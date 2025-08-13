Prosječna plaća u Zagrebu ponovno je porasla: Imate li toliko?

Medijalna neto plaća za svibanj iznosila je 1.403 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za svibanj isplaćena je u financijskim uslužnim djelatnostima, osim osiguranja i mirovinskih fondova, u iznosu od 2.511 eura.

Najniža je plaća zabilježena u proizvodnji kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 942 eura.