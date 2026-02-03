PAO DOGOVOR?

Financial Times: Europa i SAD odgovorit će na svako rusko kršenje mira u Ukrajini

I.H./Hina

03.02.2026 u 08:04

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: GIAN EHRENZELLER
Bionic
Reading

Ukrajina se dogovorila sa zapadnim partnerima da će svako rusko ustrajno kršenje budućeg sporazuma o prekidu vatre izazvati koordinirani vojni odgovor Europe i SAD-a, izvijestio je u utorak Financial Times, pozivajući se na obaviještene izvore.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.

vezane vijesti

O planu su u prosincu i siječnju nekoliko puta raspravljali ukrajinski, europski i američki dužnosnici, a on bi uključivao odgovor u više faza na svako rusko kršenje dogovorenog primirja, navodi se u izvješću. Izaslanici iz Kijeva, Moskve i Washingtona sastat će se u Abu Dabiju u srijedu i četvrtak na razgovorima radi okončanja rata, navodi FT.

Prema prijedlogu, svako rusko kršenje primirja izazvalo bi odgovor u roku od 24 sata, počevši s diplomatskim upozorenjem i, ako je potrebno, akcijom ukrajinske vojske kako bi se zaustavilo kršenje, navodi list.

Ako se neprijateljstva nastave nakon toga, prijedlog bi prešao na drugu fazu intervencije korištenjem snaga takozvane koalicije voljnih, koja uključuje mnoge članice EU-a te Ujedinjeno Kraljevstvo, Norvešku, Island i Tursku, navodi se u izvješću.

Izvješće dodaje da bi se u slučaju proširenog napada, koordinirani odgovor snaga koje podržava Zapad, uključujući američku vojsku, pokrenuo 72 sata nakon početnog kršenja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
komentar DAMIRA Petranovića

komentar DAMIRA Petranovića

Što je bilo: Thompson na Trgu ogolio tri neugodne činjenice
PRVO SU ODBILI

PRVO SU ODBILI

Bill i Hillary Clinton ipak pristali svjedočiti o Epsteinu: To će imati posljedice
METEOALARM DILJEM ZEMLJE

METEOALARM DILJEM ZEMLJE

Opasno vrijeme idućih dana: Jugo jača do olujne snage, nekima prijete i poplave

najpopularnije

Još vijesti