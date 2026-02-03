VIDEO Rusija opet u žestokom napadu: Raketama i dronovima udaraju po Kijevu

Dužnosnici su izvijestili o ruskim zračnim napadima i na druge ukrajinske regije, uključujući Harkiv, drugi najveći grad u zemlji, gdje je regionalni guverner rekao da su dvije osobe ozlijeđene. U Kijevu su Reutersovi svjedoci nakon ponoći čuli snažne eksplozije te naveli da su korišteni i projektili i dronovi.

Čelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko rekao je na Telegramu da je u četvrtima istočno od rijeke Dnjepar oštećeno nekoliko stambenih zgrada, jedna obrazovna ustanova te poslovna zgrada.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je zgrada u kojoj se nalazi vrtić zahvaćena požarom, a da je jedna nestambena zgrada pogođena u istočnim dijelovima grada. Zračna uzbuna ostala je na snazi više od dva sata nakon što je oglašena.