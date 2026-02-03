PUTIN OBEĆAO DA NEĆE

VIDEO Rusija opet u žestokom napadu: Raketama i dronovima udaraju po Kijevu

M.Č./Hina

03.02.2026 u 06:06

Napad na Kijev
Napad na Kijev Izvor: Screenshot / Autor: X
Ruske snage u ranim satima utorka projektilima su napale ukrajinski glavni grad Kijev, priopćili su dužnosnici, a prema prvim izvješćima oštećene su stambene zgrade i drugi objekti

Dužnosnici su izvijestili o ruskim zračnim napadima i na druge ukrajinske regije, uključujući Harkiv, drugi najveći grad u zemlji, gdje je regionalni guverner rekao da su dvije osobe ozlijeđene. U Kijevu su Reutersovi svjedoci nakon ponoći čuli snažne eksplozije te naveli da su korišteni i projektili i dronovi.

Čelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko rekao je na Telegramu da je u četvrtima istočno od rijeke Dnjepar oštećeno nekoliko stambenih zgrada, jedna obrazovna ustanova te poslovna zgrada.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je zgrada u kojoj se nalazi vrtić zahvaćena požarom, a da je jedna nestambena zgrada pogođena u istočnim dijelovima grada. Zračna uzbuna ostala je na snazi više od dva sata nakon što je oglašena.

Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazuju stan na gornjim katovima jedne stambene zgrade u Kijevu kako gori.

Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov izvijestio je o nizu uzastopnih udara dronovima i raketama. Javni servis Suspilne izvijestio je o nizu eksplozija u jugoistočnom gradu Dnjipru te u Sumi, blizu ruske granice.

