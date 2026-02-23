Fico najavio novu packu Ukrajini: Spreman sam na još oštrije mjere

Fico je objasnio da će u praksi to značiti kako Ukrajina više neće moći računati na pomoć Slovačke u stabilizaciji svoje elektroenergetske mreže u slučaju izvanrednih situacija.

U videu objavljenom na Facebooku Fico je poručio da je želio izravno razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o novonastaloj situaciji, no, kako tvrdi, rečeno mu je da Zelenski neće imati vremena za razgovor prije srijede.

Državni operator prijenosnog sustava SEPS dobio je, prema njegovim riječima, nalog da ne odgovara na eventualne zahtjeve Ukrajine za hitnu opskrbu strujom.

Uvjet: Obnova tranzita nafte preko Družbe

Slovački premijer istaknuo je da će odluka biti povučena čim Ukrajina ponovno omogući tranzit nafte prema Slovačkoj preko naftovoda Družba.

Unatoč izvješćima o ratnim oštećenjima, Fico tvrdi da je naftovod i dalje operativan te je ukrajinsko odbijanje transporta nafte ocijenio neprihvatljivim.

Fico je poručio i da je spreman dodatno zaoštriti spor ako iz Kijeva ne stigne pomak.

Njegova najava dolazi u trenutku osjetljivih odnosa unutar Europske unije oko pomoći Ukrajini i energetskih pitanja, a dodatno komplicira ionako napetu situaciju na relaciji Bratislava – Kijev.

Podsjetimo, šefica diplomacije EU-a potvrdila je da europski ministri vanjskih poslova nisu uspjeli postići dogovor o 20. paketu sankcija protiv Rusije na vrijeme za sutrašnju obljetnicu početka sveobuhvatne agresije.

Ništa od novog paketa sankcija Rusiji

'Ovo je korak unatrag i poruka koju danas nismo željeli poslati, ali rad se nastavlja', rekla je Kallas.

Europski ministri vanjskih poslova država članica EU-a danas su se sastali u Bruxellesu kako bi pokušali odobriti novi, 20. paket sankcija Rusiji. Mađarska je ranije najavila kako će blokirati paket, ali i ključni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura ugovoren u prosincu, zbog čega su ostale zemlje EU-a mahom pobjesnile.

Budimpešta je najavila veto ako Ukrajina ne omogući nastavak isporuke ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj preko naftovoda Družba.