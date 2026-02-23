Fico najavio novu packu Ukrajini: Spreman sam na još oštrije mjere

Slovački premijer Robert Fico objavio je da će Slovačka obustaviti hitne isporuke električne energije Ukrajini, dodatno zaoštrivši napetosti između Bratislave i Kijeva
U videu objavljenom na Facebooku Fico je poručio da je želio izravno razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o novonastaloj situaciji, no, kako tvrdi, rečeno mu je da Zelenski neće imati vremena za razgovor prije srijede.
Fico je objasnio da će u praksi to značiti kako Ukrajina više neće moći računati na pomoć Slovačke u stabilizaciji svoje elektroenergetske mreže u slučaju izvanrednih situacija.
Državni operator prijenosnog sustava SEPS dobio je, prema njegovim riječima, nalog da ne odgovara na eventualne zahtjeve Ukrajine za hitnu opskrbu strujom.
Uvjet: Obnova tranzita nafte preko Družbe
Slovački premijer istaknuo je da će odluka biti povučena čim Ukrajina ponovno omogući tranzit nafte prema Slovačkoj preko naftovoda Družba.
Unatoč izvješćima o ratnim oštećenjima, Fico tvrdi da je naftovod i dalje operativan te je ukrajinsko odbijanje transporta nafte ocijenio neprihvatljivim.
Fico je poručio i da je spreman dodatno zaoštriti spor ako iz Kijeva ne stigne pomak.
Njegova najava dolazi u trenutku osjetljivih odnosa unutar Europske unije oko pomoći Ukrajini i energetskih pitanja, a dodatno komplicira ionako napetu situaciju na relaciji Bratislava – Kijev.
Podsjetimo, šefica diplomacije EU-a potvrdila je da europski ministri vanjskih poslova nisu uspjeli postići dogovor o 20. paketu sankcija protiv Rusije na vrijeme za sutrašnju obljetnicu početka sveobuhvatne agresije.
Ništa od novog paketa sankcija Rusiji
'Ovo je korak unatrag i poruka koju danas nismo željeli poslati, ali rad se nastavlja', rekla je Kallas.
Europski ministri vanjskih poslova država članica EU-a danas su se sastali u Bruxellesu kako bi pokušali odobriti novi, 20. paket sankcija Rusiji. Mađarska je ranije najavila kako će blokirati paket, ali i ključni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura ugovoren u prosincu, zbog čega su ostale zemlje EU-a mahom pobjesnile.
Budimpešta je najavila veto ako Ukrajina ne omogući nastavak isporuke ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj preko naftovoda Družba.