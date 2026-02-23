Ministar o suradnji Irana i SAD-a: 'Sve je moguće'

Zajednički interesi u području nafte i plina, ulaganja u mineralni sektor, pa čak i kupnja zrakoplova dio su pregovora sa SAD‑om, rekao je već sredinom veljače izaslanik za gospodarsku diplomaciju iranskog ministarstva vanjskih poslova Hamid Ghanbari, prema izvješću MNA.

Zasad ipak nije jasno hoće li ta suradnja biti realizirana, dodao je ministar.

'Sve je moguće', rekao je Paknejad na novinarsko pitanje kakve su šanse za iransko‑američku suradnju u naftnom i plinskom sektoru u kontekstu nuklearnih pregovora, izvijestila je iranska agencija.

Neimenovani visoki iranski dužnosnik rekao je pak u nedjelju za Reuters da je Iran u okviru pregovora ponudio američkim kompanijama da sudjeluju u velikim iranskim naftnim i plinskim projektima.

'SAD-u su u okviru ekonomskog paketa o kojim se pregovara ponuđene prilike za ozbiljna ulaganja i opipljivi gospodarski interesi u iranskoj naftnoj industriji', prenosi Reuters riječi dužnosnika.

Teheran neće predati kontrolu nad svojim naftnim i mineralnim izvorima, naglasio je dužnosnik.

'SAD može u konačnici biti (samo) gospodarski partner Iranu, ništa više. Američke kompanije uvijek mogu sudjelovati u poslovanju iranskih naftnih i plinskih polja u ulozi podizvođača', prenosi Reuters njegove riječi.

Druga runda neizravnih nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država održana je u Ženevi 17. veljače.

Komentirajući sastanak, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da se pregovori vode u ozbiljnom ozračju i da su bili konstruktivniji nego u prvoj rundi, izvijestila je MNA.

Treća runda pregovora zakazana je u četvrtak u Ženevi, objavio je u nedjelju omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusaidi.