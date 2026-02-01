RAZGOVORI U ABU DHABIJU

Ovaj put bez posrednika: Ukrajina i Rusija traže rješenje za okončanje rata, evo što je na stolu

01.02.2026 u 07:46

Ilustracija / Vladimir Putin, Volodimir Zelenski
Ilustracija / Vladimir Putin, Volodimir Zelenski
Ukrajina i Rusija održat će u nedjelju izravne razgovore u Abu Dhabiju i pokušati pronaći rješenje za završetak rata koji traje već gotovo četiri godine, piše njemačka novinska agencija dpa

Kremlj i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdili su datum, ali nisu precizirali druge pojedinosti.

Izravni pregovori Moskve i Kijeva obnovljeni su prije tjedan dana nakon duge stanke. Održali su se iza zatvorenih vrata, a posredovale su Sjedinjene Države preko svog glavnog pregovarača Stevea Witkoffa. Zaraćene strane ovaj put pregovaraju bez američkih predstavnika.

Iako su pregovarački timovi više puta opisali razgovore kao konstruktivne, dogovor o mirovnom sporazumu još nije na vidiku, a teritorijalna pitanja ostaju ključna točka spoticanja.

Rusija zahtijeva da se Kijev povuče iz dijelova istočne ukrajinske regije Donbas, područja prvenstveno usmjerenog na Doneck i Lugansk koji su i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Zelenski je više puta odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka.

Ukrajinsku delegaciju predvodit će glavni pregovarač Rustem Umerov, a ruskom timu je na čelu Igor Kostjukov, šef vojne obavještajne službe GRU-a.

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?' Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rusija je pristala privremeno zaustaviti napade na energetsku infrastrukturu zbog ekstremne hladnoće i već opsežne postojeće štete u Kijevu i drugim gradovima. No nastavljeni su napadi na druge ciljeve.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak da će ograničeno primirje trajati samo do nedjelje kako bi se osigurala 'dobra osnova' za mirovne pregovore.

Zelenskij je rekao da ne postoji formalni sporazum o privremenom prekidu vatre, ali je obećao da Ukrajina neće napadati ruske energetske ciljeve ako se Rusija bude pridržavala svog obećanja. Ukrajina se, uz podršku Zapadu, već gotovo četiri godine brani od ruske invazije.

