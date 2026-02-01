Ovaj put bez posrednika: Ukrajina i Rusija traže rješenje za okončanje rata, evo što je na stolu

Izravni pregovori Moskve i Kijeva obnovljeni su prije tjedan dana nakon duge stanke. Održali su se iza zatvorenih vrata, a posredovale su Sjedinjene Države preko svog glavnog pregovarača Stevea Witkoffa. Zaraćene strane ovaj put pregovaraju bez američkih predstavnika.

Kremlj i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdili su datum, ali nisu precizirali druge pojedinosti.

Iako su pregovarački timovi više puta opisali razgovore kao konstruktivne, dogovor o mirovnom sporazumu još nije na vidiku, a teritorijalna pitanja ostaju ključna točka spoticanja.

Rusija zahtijeva da se Kijev povuče iz dijelova istočne ukrajinske regije Donbas, područja prvenstveno usmjerenog na Doneck i Lugansk koji su i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Zelenski je više puta odbacio mogućnost teritorijalnih ustupaka.

Ukrajinsku delegaciju predvodit će glavni pregovarač Rustem Umerov, a ruskom timu je na čelu Igor Kostjukov, šef vojne obavještajne službe GRU-a.