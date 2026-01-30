Zelenski: 'Ako Rusija zaustavi napade, spremni smo uzvratiti istom mjerom'

Ukrajina je spremna uzvratiti istom mjerom ako Rusija zaustavi napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu dok traju velike hladnoće, rekao je u petak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, naglasivši da trenutno ne postoji formalni prekid vatre između dviju zemlje.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao ne otvarati vatru na Kijev tjedan dana zbog hladnog vremena. Predviđa se da će temperature u glavnom gradu Ukrajine u nedjelju pasti na minus 26 stupnjeva Celzija. Zelenski je rekao da su Sjedinjene Države predložile mjeru za deeskalaciju sukoba tijekom trilateralnih mirovnih pregovora u Abu Dabiju prošlog vikenda. Dodao je da bi se datum ili mjesto sljedećeg kruga pregovora, trenutno zakazanih za ovu nedjelju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mogli promijeniti. 'Amerikanci su rekli da žele pokrenuti pitanje deeskalacije pri čemu obje strane pokazuju određene korake prema suzdržavanju od upotrebe dalekometnih projektila kako bi stvorile više prostora za diplomaciju', rekao je Zelenski novinarima u Kijevu, u izjavi koju je objavio njegov ured.

'U ovoj fazi, ovo je inicijativa američke strane i osobno predsjednika Sjedinjenih Država. Smatramo to prilikom, a ne sporazumom.' Ukrajinske zračne snage rekle su da je Rusija lansirala balističku raketu i 111 dronova tijekom noćnih napada na Ukrajinu. Regionalni dužnosnici kažu da je došlo do napada u regijama na bojišnici, ali nema izvješća o napadima na energetske mete. Ako bi bio proveden, prekid vatre na energetski sektor došao bi u ključnom trenutku rata, koji će obilježiti četvrtu godinu u veljači. Od jeseni prošle godine, Rusija je intenzivirala napade na ukrajinski energetski sektor, uronivši Kijev u tamu i hladnoću usred jedne od najsurovijih zima proteklog desetljeća.

