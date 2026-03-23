Filmska priča iz Kine: Bijeg sedam pasa od lopova osvojio srca milijuna na internetu

Na snimci se vidi kako skupina pasa štiti ozlijeđenog njemačkog ovčara, dok se korgi na čelu stalno okreće kako bi provjerio jesu li svi na okupu. U skupini su bili i zlatni retriveri, labradori i pekinezeri.

Jedan je građanin 16. ožujka snimio sedam pasa kako hodaju uz prometnu cestu u gradu Changchunu u pokrajini Jilin.

Autor snimke rekao je da su psi djelovali kao povezana skupina, a ne kao lutalice. Iako ih je pokušao usmjeriti na sigurno, nisu reagirali, pa je video objavio na društvenim mrežama i pozvao nadležne da reagiraju, prenosi South China Morning Post.

Lokalna udruga za zaštitu pasa navela je da svi psi dolaze iz istog sela, gdje su se slobodno kretali i razvili snažne međusobne veze.

Volonteri su pokrenuli potragu, uključujući i korištenje drona, kako bi im pomogli da se vrate kući.

Jedan volonter tvrdi da su pse ukrali ljudi povezani s trgovinom psećeg mesa te da su vjerojatno pobjegli iz vozila, iako to nije potvrđeno.

Video njihove ‘zajedničke potrage za domom’ pregledan je više od 230 milijuna puta.

Prije nekoliko dana potvrđeno je da su se svi psi vratili svojim vlasnicima iz tri različita kućanstva. Cesta na kojoj su prvi put viđeni udaljena je oko 17 kilometara od sela.

Jedan vlasnik rekao je da je sretan što su se njegovi psi vratili ‘i nisu završili kao hrana’, dok je vlasnica korgija istaknula njegovu snalažljivost.

Slučaj je ponovno otvorio raspravu o krađama kućnih ljubimaca u Kini i trgovini psećim mesom. Iako je krađa pasa kazneno djelo, konzumacija psećeg mesa nije izričito zabranjena na nacionalnoj razini, iako su pojedini gradovi, poput Shenzhena, uveli zabrane.