Ako mogu nogometaši

Europski sindikati traže 'pauze za rashlađivanje' i za zaposlene

M.Či./Hina

25.06.2026 u 15:35

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: FREDERIC SIERAKOWSKI
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Sindikati žele po uzoru na „hydration breaks“ za nogometaše na Svjetskom nogometnom prvenstvu uvesti slične pauze i za zaposlene, priopćio je Europski savez sindikata (EGB) u Berlinu u četvrtak

„Pauze za rashlađivanje uvedene na Svjetskom prvenstvu su ukazale na opasnost koja po zaposlene vlada tijekom vrućina“, rekla je glavna tajnica EGB-a Esther Lynch.

Ona je pritom naglasila kako radnici koji najviše pate od ljetnih vrućina, poput građevinaca, poljoprivrednika ili vozača u javnom prijevozu, trebaju mnogo dulje pauze kako bi se rashladili od onih trominutnih koje su uvedene na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

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Kako je priopćio EGB, broj smrtnih slučajeva na radnom mjestu uzrokovanih vrućinom je posljednjih godina porastao.

Rizik za smrtni slučaj na radnom mjestu se povećava za sedam posto kada živa u termometru prijeđe 30 stupnjeva te za 15 posto ako je temperatura iznad 38.

Za sljedeće dane meteorolozi očekuju da će temperature u Njemačkoj porasti na preko 40 stupnjeva.

EGB, krovna organizacija za 94 sindikata iz 42 zemlje, smatra da bi Europska komisija trebala uvesti pravila koja zaposlenim jamče dodatne pauze pri visokim temperaturama bez smanjenja plaće.

Lynch smatra da bi uvođenja ovakvog pravila bio dobar primjer kako radne uvjete prilagoditi klimatskim promjenama.

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