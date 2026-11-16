Europski parlament saslušao predstavnicu stanara iz Hrvatske: 'Stan nije obična roba'

Tema saslušanja bila je utjecaj kratkoročnog najma na cjenovnu pristupačnost stanovanja i važnosti politika utemeljenih na dokazima. Saslušanje je organizirano kroz dva panela i to "Tržišta stanovanja pod pritiskom" te "Regulatorni alati i Zakon o cjenovno pristupačnom stanovanju" čime se razmatra na koji način rast kratkoročnog najma utječe na dostupnost i cjenovnu pristupačnost stanovanja, ulogu pouzdanih podataka u oblikovanju regulative, provedbu Uredbe (EU) 2024/1028 o prikupljanju i dijeljenju podataka, kao i regulatorni alati predloženi u Zakonu o cjenovno pristupačnom stanovanju.

Mladineo Brničević je u svom izlaganju kazala da inicijativa Stanari zajedno traži strožu zakonsku regulativu na koju će se obvezati sve članice EU da će je primijeniti u svom zakonodavstvu te da je problem stanovanja neraskidivo povezan s masovnim turizmom. Navela je da kako raste broj smještaja tako se smanjuje broj stanova kao i da su stanovi u kojima su do jučer živjele obitelji danas poslovne jedinice za dobru zaradu pojedinaca od čega zajednica ima samo štetu.

"Ne smijemo dopustiti da tržišna logika u potpunosti nadvlada javni interes. Stan nije obična roba poput bilo kojeg drugog proizvoda. Stan je temelj osobne sigurnosti, obiteljskog života i dostojanstva. Ne smijemo dopustiti da naši gradovi postanu mjesta u kojima ima mjesta za svakog turista, ali sve manje mjesta za vlastite stanovnike. Hrvatska je prihvatila implementirati europske zakone, no to radi na način da konstantno odgađa primjenu zakona", istaknula je Mladineo Brničević.