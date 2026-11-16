Što se događa u Rusiji? Procurile upute iz Kremlja

Na skupu je sudjelovao Sergej Kirijenko , prvi zamjenik predstojnika ureda ruskog predsjednika, koji je naglasio važnost rada s ratnim veteranima. Seminaru je, prema izvorima lista, prisustvovalo oko stotinu zastupnika.

'Govorili su da svi moraju biti spremni za pobjedu, kad se sudionici borbi odjednom vrate', rekao je jedan izvor upoznat s razgovorima.

Istodobno upozoravaju da rat traje

Poruke o pripremama za završetak rata pratile su upute da se zastupnici nastave ponašati u skladu s ratnim okolnostima. Jedan sudionik rekao je za RBC da im je naglašeno kako se uvjeti u kojima rade zasad ne mijenjaju.

Prema drugom izvoru tog medija, dužnosnici su im poručili da nemaju pravo na odmor i uživanje dok borbe traju. Govorilo se i o potrebi da zemlja bude spremna za povratak veterana.

Objavljeni izvještaji ne navode datum završetka rata ni dogovorene uvjete mira. Ne potvrđuju ni da je Vladimir Putin donio odluku o skorom proglašenju pobjede. Sve to se događa u vrijeme najžešćih udara Ukrajine na Rusiju, koji se dogodio sinoć.

Kako eventualni sporazum predstaviti javnosti

Istraživački centar Dosje još je u svibnju izvijestio da Kremlj razrađuje poruke kojima bi mogući mirovni sporazum predstavio kao pobjedu. Prema tom izvještaju, naglasak bi bio na kontroli nad Donbasom kao središnjem cilju invazije.

U takvom bi se prikazu tvrdilo da zauzimanje Kijeva nikada nije bilo dio stvarnih planova Kremlja. Ubijanje ukrajinskih vojnika predstavljalo bi se kao ostvarivanje deklariranog cilja 'denacifikacije', izvijestio je Dosje.

Posljednji pregovori Rusije i Ukrajine uz američko posredovanje održani su 10. i 11. studenoga u Abu Dhabiju. Vladimir Medinski, koji je vodio rusko izaslanstvo, nakon razgovora poručio je da će biti zadovoljan tek kada Rusija pobijedi i potpiše mirovni sporazum pod svojim uvjetima.

Moskva i dalje zahtijeva da joj Ukrajina prepusti i dijelove Donbasa koje ruske snage nisu osvojile. Kijev taj zahtjev odbacuje.