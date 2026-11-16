Nova uhićenja zbog slučaja Jankomir: Među njima i doktorica

Zbog Periševe smrti privedeni liječnica, dvije medicinske sestre i tehničar

Kako doznaje Jutarnji list, policija je po nalogu tužiteljstva počela s uhićenjima osoba sa snimke nadzornih kamera od 21. listopada u sobi u kojoj je kao pacijent bio smješten Kristian Josip Periš (32), a za čiju su smrt osumnjičena četiri medicinska tehničara. Kako je potvrđeno Jutarnjem listu iz policijskih izvora, uhićenja su krenula i policija je već privela neke osumnjičenike. 'Nastavljeno je kriminalističko istraživanje nad još četiri osobe i to: 33-godišnjakinjom, 27-godišnjakom, 23-godišnjakinjom i 27-godišnjakinjom, potvrdila je popodne zagrebačka policija. RTL doznaje kako je riječ o ukupno četiri osobe: doktorici, dvije medicinske sestre i jednom tehničaru koji se također vide na snimci. Za RTL Danas oglasio se odvjetnik obitelji Periš Leon Zrnić. Kazao je da je obitelj preminulog pacijenta očekivala da će uslijediti nova uhićenja. "Postoji cijela paleta kaznenih djela od nesavjesnog liječenja - zato što liječnica nije pratila vitalne znakove pokojnog Kristiana niti su činili ni ostali, neistinito prikazivanje događaja u liječničkoj dokumentaciji što je utvrdila i inspekcija Ministarstva", naveo je Zrnić.

Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL







+30 Osam minuta šutnje za Kristiana Josipa Periša u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL

Danas privedeni će, kako se doznaje, biti uhićeni i predani policijskom pritvorskom nadzorniku nakon čega ih očekuje ispitivanje u tužiteljstvu koje potom treba odlučiti hoće li i protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor. Zatraži li tužiteljstvo i za njih istražni zatvor o prijedlogu će odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda. Podsjetimo, dosad su zbog Periševe smrti četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za teško ubojstvo. Uhićeni su 6. studenoga, nakon što su istražitelji pregledali snimku, a sud im je odredio istražni zatvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je prošli tjedan da je DORH snimku dobio istoga dana te da se istraga može proširiti ako to pokažu daljnji izvidi.

Snimka iz sobe 11A traje dulje od osam minuta Prema ranijem pisanju Jutarnjeg lista, snimka iz sobe 11A traje nešto dulje od osam minuta. Na njoj se vidi postupanje medicinskih tehničara prema Perišu, uključujući pritiskanje jastuka na njegovu glavu i udarce. U sobi je, prema istom izvoru, bila i liječnica. Okolnosti postupanja i odgovornost svih osoba koje se pojavljuju na snimci predmet su istrage.

Policija je ranije ispitala i druge osobe koje su bile u sobi, među njima liječnicu, dvije medicinske sestre, još jednog medicinskog tehničara i zaštitara. Jutarnji list navodi da su potvrdili kako su bili ondje u vrijeme događaja. Tužiteljstvo je ranije poručilo da prikuplja sve relevantne činjenice, ali zbog nejavnosti istrage nije iznosilo detalje o radnjama koje provodi.

Obitelj Kristiana Periša objavila album s fotografijama Izvor: Ostale fotografije / Autor: Obiteljski album







+17 Obitelj Kristiana Periša objavila album s fotografijama Izvor: Ostale fotografije / Autor: Obiteljski album