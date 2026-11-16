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VIDEO Varaždin planira golemu promjenu: Selit će pet tisuća ljudi?

L. F.

16.11.2026 u 16:54

Idejno rješenje novog kvarta u Varaždinu
Idejno rješenje novog kvarta u Varaždinu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: 3LHD
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Varaždinska županija razmatra prenamjenu prostora uz Dravu u novi kvart za oko 5100 stanovnika. Ideja je opisana u urbanističkoj studiji koju je izradio zagrebački studio 3LHD, a prijedlog bi trebao ići u javnu raspravu

Obuhvat studije ima gotovo 49 hektara, od prostora kod Arene Varaždin prema sortirnici i cesti Ludbreg–Varaždin.

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Predviđeni su stambeni objekti, škola, dva vrtića, dom zdravlja, kulturni i sportski sadržaji te zelene površine. Hotel s restoranom na vrhu bio bi najviša zgrada, s prizemljem i 15 katova, piše eVaraždin.

Studija predlaže da se automobili uglavnom smjeste u podzemne garaže, a prostor na površini namijeni pješacima, biciklistima i javnim sadržajima. Kao uzor navodi se naselje Hammarby Sjöstad u Stockholmu, poznato po šetnicama uz vodu i povezivanju urbanog prostora s prirodom.

Izvor: tportal.hr

Autori ističu da bi kvart trebao biti namijenjen stanovnicima različite platežne moći te zadržati „humano mjerilo” i raznolike javne prostore. Riječ je zasad o studiji i mogućem planu razvoja, a gradnja bi se odvijala u fazama, ovisno o interesu investitora i potrebama tržišta.

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