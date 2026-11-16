VIDEO Varaždin planira golemu promjenu: Selit će pet tisuća ljudi?

Predviđeni su stambeni objekti, škola, dva vrtića, dom zdravlja, kulturni i sportski sadržaji te zelene površine. Hotel s restoranom na vrhu bio bi najviša zgrada, s prizemljem i 15 katova, piše eVaraždin.

Studija predlaže da se automobili uglavnom smjeste u podzemne garaže, a prostor na površini namijeni pješacima, biciklistima i javnim sadržajima. Kao uzor navodi se naselje Hammarby Sjöstad u Stockholmu, poznato po šetnicama uz vodu i povezivanju urbanog prostora s prirodom.