VIDEO Varaždin planira golemu promjenu: Selit će pet tisuća ljudi?

Varaždinska županija razmatra prenamjenu prostora uz Dravu u novi kvart za oko 5100 stanovnika. Ideja je opisana u urbanističkoj studiji koju je izradio zagrebački studio 3LHD, a prijedlog bi trebao ići u javnu raspravu
Obuhvat studije ima gotovo 49 hektara, od prostora kod Arene Varaždin prema sortirnici i cesti Ludbreg–Varaždin.
Predviđeni su stambeni objekti, škola, dva vrtića, dom zdravlja, kulturni i sportski sadržaji te zelene površine. Hotel s restoranom na vrhu bio bi najviša zgrada, s prizemljem i 15 katova, piše eVaraždin.
Studija predlaže da se automobili uglavnom smjeste u podzemne garaže, a prostor na površini namijeni pješacima, biciklistima i javnim sadržajima. Kao uzor navodi se naselje Hammarby Sjöstad u Stockholmu, poznato po šetnicama uz vodu i povezivanju urbanog prostora s prirodom.
Autori ističu da bi kvart trebao biti namijenjen stanovnicima različite platežne moći te zadržati „humano mjerilo” i raznolike javne prostore. Riječ je zasad o studiji i mogućem planu razvoja, a gradnja bi se odvijala u fazama, ovisno o interesu investitora i potrebama tržišta.