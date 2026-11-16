Poznati novi detalji napada na HDZ-ova župana: Evo kako je došlo do incidenta

Istražni zatvor određen je rješenjem od 15. studenoga na prijedlog nadležnog državnog odvjetništva, izvijestio je Županijski sud u Karlovcu. Odluka još nije pravomoćna, a rok za podnošenje žalbe je tri dana.

Alkohol je krivac

Pećina je tijekom ispitivanja pred državnim odvjetništvom priznao počinjenje kaznenih djela i izrazio žaljenje zbog incidenta, pritom navodeći da je za njegovo ponašanje bio odgovoran alkohol.

Osumnjičeniku se na teret stavljaju kaznena djela prijetnje i teške tjelesne ozljede u pokušaju, a istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Policija je podnijela i prekršajne prijave zbog narušavanja javnog reda i mira.