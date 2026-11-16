Poznati novi detalji napada na HDZ-ova župana: Evo kako je došlo do incidenta

Zbog napada na ličko-senjskog župana Ernesta Petryja županijski sud u Karlovcu odredio je istražni zatvor 44-godišnjem Nikoli Pećini koji je tijekom ispitivanja pred državnim odvjetništvom priznao krivnju, a na teret mu se stavljaju prijetnje i pokušaj nanošenja teške tjelesne ozlijede
Istražni zatvor određen je rješenjem od 15. studenoga na prijedlog nadležnog državnog odvjetništva, izvijestio je Županijski sud u Karlovcu. Odluka još nije pravomoćna, a rok za podnošenje žalbe je tri dana.
Alkohol je krivac
Pećina je tijekom ispitivanja pred državnim odvjetništvom priznao počinjenje kaznenih djela i izrazio žaljenje zbog incidenta, pritom navodeći da je za njegovo ponašanje bio odgovoran alkohol.
Osumnjičeniku se na teret stavljaju kaznena djela prijetnje i teške tjelesne ozljede u pokušaju, a istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Policija je podnijela i prekršajne prijave zbog narušavanja javnog reda i mira.
Policija je ranije izvijestila da je Pećina prijetio i fizički napao Petryja koji je zadobio lake tjelesne ozlijede. Prema Petryjevim navodima objavljenim u medijima, napadač mu je prigovorio zbog nezapošljavanja osobe koja se javila na natječaj za posao, nakon čega ga je povukao za glavu i udario njome o stol, a potom ga i udario šakom u glavu. Župan je nakon napada završio u bolnici.
Tijekom incidenta 72-godišnji muškarac pokušao je spriječiti napad, dok je Pećina vikao i na 28-godišnju ženu koja se tamo zatekla.
Policija je Pećinu prijavila za kazneno djelo prijetnje službenoj ili odgovornoj osobi u vezi s njezinim radom, za što Kazeni zakon predviđa kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina.