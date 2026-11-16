Beogradom se širi val nasilja: Gore automobili i lokali, pojavile se ozbiljne sumnje o pozadini napada

Novi incidenti zabilježeni su u ponedjeljak, 16. studenoga. Na Novom Beogradu zapaljen je džip u vlasništvu Filipa Živojinovića, supruga Aleksandre Prijović, a u požaru je stradao i još jedan automobil. Istoga dana Molotovljevim koktelima napadnut je i ugostiteljski objekt Central Pub.

U noći između 14. i 15. studenoga nepoznati počinitelji razbili su staklo na poslovnom prostoru Tehnomanije , nakon čega su u unutrašnjost ubacili dvije staklene boce sa zapaljivom tekućinom. Ozlijeđenih, srećom, nije bilo.

Novi val napada posebno je zabrinuo javnost jer se slični incidenti u Beogradu ponavljaju već mjesecima, a zasad nema službene potvrde da su međusobno povezani ili da iza njih stoji ista skupina.

Sumnja se na organizirano iznuđivanje novca

Posebno zabrinjava mogućnost da iza dijela napada stoje kriminalne skupine koje pokušavaju iznuditi novac od vlasnika lokala.

Prema neslužbenim informacijama, pojedini vlasnici poslovnih prostora posljednjih su mjeseci dobivali prijetnje i zahtjeve za plaćanje takozvane zaštite. Kada bi odbili platiti, njihovi bi se objekti našli na meti napadača.

Takav obrazac, međutim, zasad nije službeno potvrđen kao motiv svih posljednjih paljevina.

Napadi nisu ograničeni samo na ugostiteljske i trgovačke objekte. Posljednjih tjedana na meti su se našle i teretane lanca Ahilej, na čije su poslovne prostore bacani Molotovljevi kokteli, a u jednom je slučaju korištena i ručna bomba.

Što radi policija?

Niz incidenata otvorio je i pitanje učinkovitosti policije. Prema dostupnim izvještajima, vlasnici pojedinih lokala ranije su prijavljivali prijetnje, ali tvrde da nakon njihovih prijava nije bilo odgovarajuće reakcije.

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije zasad nije odgovorilo na novinarske upite o najnovijim napadima i poduzetim mjerama.

Ipak, ne može se tvrditi da policija nije ništa poduzimala. Tijekom prethodnih mjeseci zabilježena su uhićenja osumnjičenih za pojedine napade, no nasilje se nastavilo.

Napadi postali i politička tema

Serija paljevina izazvala je i političke prijepore. Dio pristaša Srpske napredne stranke pokušava odgovornost za sigurnosne probleme prebaciti na političke protivnike, uključujući pristaše Studentske liste.

Takve političke optužbe, međutim, nisu dokaz o odgovornosti za napade.

Zasad nije poznato jesu li posljednji incidenti djelo iste skupine, postoji li među njima organizacijska povezanost ni tko su eventualni nalogodavci.

Ono što je jasno jest da se napadi ponavljaju, da su na meti sve različitiji objekti i da se među građanima i vlasnicima poslovnih prostora otvaraju ozbiljna pitanja o sigurnosti.

Dok se ne utvrde počinitelji i motivi, Beograd ostaje suočen s nizom nasilnih incidenata čiji razmjeri i učestalost izazivaju sve veću zabrinutost.