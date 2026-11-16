Ivošević izvadio eure na sjednici i krenuo brojat: 'Ovako ste nam pokazali kako se to radi'

Ivošević je pokazao medijeske naslove od prije koju godinu gdje se najvljivalo da će Tomislav Šuta 'pokazati kako se to radi'.

Toliko je ove i svake nareden do kraja vašeg mandata predvieno za azil.

Govoreći o azilu, pokazao je medijske naslove u kojima se najavljivalo da će Tomislav Šuta 'pokazati kako se to radi'.

'Znate li koliko je predviđeno u proračunu? Ne znate? Niste vidjeli?' upitao je vladajuće, a zatim izvadio novčanice.

'Devetsto eura! Toliko ne košta ni jedna operacija psa s tumorom. Vi ćete nam pokazati kako se to radi', poručio je.

Ironično je dodao da bi županijski vijećnici iduće godine mogli donirati po 20 eura kako bi se iz proračuna uklonio, kako ga je nazvao, 'sramotni iznos'.