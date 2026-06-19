Europski autogigant ulazi u rat protiv dronova: Ambicije su mu ogromne

Mercedes-Benz potpisao je sporazum s njemačkim obrambeno-tehnološkim startupom Tytan Technologies o razvoju mobilnog sustava za obranu od dronova, čime se pridružio sve većem broju europskih proizvođača automobila koji ulaze u obrambeni sektor. Memorandum o razumijevanju potpisan je 11. lipnja na Međunarodnoj zrakoplovnoj izložbi ILA 2026 u Berlinu

Mercedes-Benz potpisao je sporazum s njemačkim obrambeno-tehnološkim startupom Tytan Technologies o razvoju mobilnog sustava za obranu od dronova, čime se pridružio sve većem broju europskih proizvođača automobila koji ulaze u obrambeni sektor. Memorandum o razumijevanju potpisan je 11. lipnja na Međunarodnoj zrakoplovnoj izložbi ILA 2026 u Berlinu. Prema dogovoru, Mercedes-Benz će osigurati kombi Sprinter i vojnu izvedbu G-klase, na koje će biti integriran sustav Drone Defender, a Tytan Technologies isporučit će presretačke dronove, piše International Business Times.

Sustav je namijenjen zaštiti kritične infrastrukture poput elektrana, naftnih rafinerija, zračnih luka i prometnih čvorišta, a početak proizvodnje očekuje se do kraja godine. Presretački dronovi dometa do 40 kilometara Iz Tytan Technologiesa navode da njihovi presretački dronovi imaju domet do 40 kilometara te mogu identificirati i neutralizirati neprijateljske bespilotne letjelice prije nego što dosegnu cilj. Tvrtka već surađuje s ukrajinskom vojskom i njemačkim Bundeswehrom. Suradnja odražava sve izraženiji trend povezivanja civilne i obrambene industrije u Europi, potaknut rastom vojnih izdvajanja i sigurnosnim izazovima nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Mercedes traži nove prilike izvan automobilske industrije Sporazum dolazi nakon ranijih izjava izvršnog direktora Mercedes-Benza Olea Källeniusa u kojima je poručio da Europa mora ojačati svoje obrambene kapacitete te da je kompanija spremna pridonijeti ako može imati pozitivnu ulogu. Ulazak u obrambeni sektor dio je nastojanja Mercedes-Benza da odgovori na izazove u svojoj osnovnoj djelatnosti. Kompanija je objavila da joj je neto dobit u 2025. godini pala gotovo 49 posto, na 5,3 milijarde eura, dok su prihodi smanjeni za devet posto. Europski proizvođači automobila istodobno se suočavaju s rastom troškova proizvodnje, slabijom potražnjom i sve snažnijom konkurencijom kineskih proizvođača električnih vozila. Källenius je opisao obrambeni sektor kao potencijalno 'rastuću nišu' za Mercedes-Benz.

Sve više proizvođača okreće se obrani Mercedes-Benz nije jedini proizvođač automobila koji istražuje mogućnosti u obrambenoj industriji. Volkswagen je potpisao pismo namjere s izraelskom tvrtkom Rafael Advanced Defense Systems o proizvodnji komponenti za sustave proturaketne obrane, a Renault je proširio suradnju na razvoju bespilotnih sustava za potrebe francuskog obrambenog sektora. U obrambene tehnologije uključuju se i druge industrije. Njemačka grupacija Heidelberger Druckmaschinen sklopila je sporazum s ukrajinskim partnerom, a predsjednik uprave Boscha Stefan Hartung poručio je da kompanije imaju odgovornost pridonijeti sigurnosnim potrebama Ukrajine.