Europski autogigant ulazi u rat protiv dronova: Ambicije su mu ogromne

Mercedes-Benz potpisao je sporazum s njemačkim obrambeno-tehnološkim startupom Tytan Technologies o razvoju mobilnog sustava za obranu od dronova, čime se pridružio sve većem broju europskih proizvođača automobila koji ulaze u obrambeni sektor. Memorandum o razumijevanju potpisan je 11. lipnja na Međunarodnoj zrakoplovnoj izložbi ILA 2026 u Berlinu
Mercedes-Benz potpisao je sporazum s njemačkim obrambeno-tehnološkim startupom Tytan Technologies o razvoju mobilnog sustava za obranu od dronova, čime se pridružio sve većem broju europskih proizvođača automobila koji ulaze u obrambeni sektor.
Memorandum o razumijevanju potpisan je 11. lipnja na Međunarodnoj zrakoplovnoj izložbi ILA 2026 u Berlinu. Prema dogovoru, Mercedes-Benz će osigurati kombi Sprinter i vojnu izvedbu G-klase, na koje će biti integriran sustav Drone Defender, a Tytan Technologies isporučit će presretačke dronove, piše International Business Times.
Sustav je namijenjen zaštiti kritične infrastrukture poput elektrana, naftnih rafinerija, zračnih luka i prometnih čvorišta, a početak proizvodnje očekuje se do kraja godine.
Presretački dronovi dometa do 40 kilometara
Iz Tytan Technologiesa navode da njihovi presretački dronovi imaju domet do 40 kilometara te mogu identificirati i neutralizirati neprijateljske bespilotne letjelice prije nego što dosegnu cilj. Tvrtka već surađuje s ukrajinskom vojskom i njemačkim Bundeswehrom.
Suradnja odražava sve izraženiji trend povezivanja civilne i obrambene industrije u Europi, potaknut rastom vojnih izdvajanja i sigurnosnim izazovima nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Mercedes traži nove prilike izvan automobilske industrije
Sporazum dolazi nakon ranijih izjava izvršnog direktora Mercedes-Benza Olea Källeniusa u kojima je poručio da Europa mora ojačati svoje obrambene kapacitete te da je kompanija spremna pridonijeti ako može imati pozitivnu ulogu.
Ulazak u obrambeni sektor dio je nastojanja Mercedes-Benza da odgovori na izazove u svojoj osnovnoj djelatnosti. Kompanija je objavila da joj je neto dobit u 2025. godini pala gotovo 49 posto, na 5,3 milijarde eura, dok su prihodi smanjeni za devet posto.
Europski proizvođači automobila istodobno se suočavaju s rastom troškova proizvodnje, slabijom potražnjom i sve snažnijom konkurencijom kineskih proizvođača električnih vozila.
Källenius je opisao obrambeni sektor kao potencijalno 'rastuću nišu' za Mercedes-Benz.
Sve više proizvođača okreće se obrani
Mercedes-Benz nije jedini proizvođač automobila koji istražuje mogućnosti u obrambenoj industriji. Volkswagen je potpisao pismo namjere s izraelskom tvrtkom Rafael Advanced Defense Systems o proizvodnji komponenti za sustave proturaketne obrane, a Renault je proširio suradnju na razvoju bespilotnih sustava za potrebe francuskog obrambenog sektora.
U obrambene tehnologije uključuju se i druge industrije. Njemačka grupacija Heidelberger Druckmaschinen sklopila je sporazum s ukrajinskim partnerom, a predsjednik uprave Boscha Stefan Hartung poručio je da kompanije imaju odgovornost pridonijeti sigurnosnim potrebama Ukrajine.
Tržište obrane od dronova ubrzano raste
Vrijednost globalnog tržišta sustava za obranu od dronova procjenjuje se na 4,48 milijardi dolara u 2025. godini, a do 2030. mogla bi dosegnuti 14,51 milijardu dolara.
'Prijetnja je stvarna. Svakodnevno svjedočimo letovima iznad njemačke i europske kritične infrastrukture', rekao je izvršni direktor Tytan Technologiesa Balazs Nagy.
Projekt Drone Defender uklapa se u sve rašireniji model proizvodnje dvojne namjene, u kojem se postojeći civilni proizvodni kapaciteti koriste za razvoj vojnih rješenja.