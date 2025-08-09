Europa i Ukrajina vrše pritisak na SAD uoči sastanka Trumpa i Putina

To bi moglo značiti ukrajinsko odricanje značajnih dijelova svoga teritorija, što je ishod koji, kako tvrde Kijev i njegovi europski saveznici, samo potiče rusku agresiju. Potpredsjednik SAD-a JD Vance sastao se u subotu u Velikoj Britaniji s ukrajinskim i europskim saveznicima kako bi raspravili Trumpovu inicijativu.

Trump je u petak objavio da će se s Putinom sastati na Aljasci 15. kolovoza, rekavši da je blizu dogovor o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Detalji mogućeg dogovora još nisu objavljeni, no Trump je rekao kako bi uključivao 'određenu zamjenu teritorija na obostranu korist'.

Prema pisanju Wall Street Journala, europski su dužnosnici iznijeli protuprijedlog koji uključuje zahtjeve da se prekid vatre dogovori prije bilo kakvih drugih koraka te da svaka razmjena teritorija mora biti recipročna, uz čvrsta sigurnosna jamstva.

'Ne možete započeti proces tako da usred borbi predate teritorij', citira list jednog europskog pregovarača. Europski dužnosnici koje je kontaktirao Reuters nisu mogli potvrditi te navode.

Zelenski je sastanak ocijenio konstruktivnim. 'Svi naši argumenti su saslušani', rekao je u večernjem obraćanju Ukrajincima. 'Put prema miru za Ukrajinu treba biti određen zajednički, i to samo zajedno s Ukrajinom. To je ključno načelo', dodao je. Ranije je odbacio bilo kakve teritorijalne ustupke, poručivši da 'Ukrajinci neće dati svoju zemlju okupatoru'.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je naglasio da Ukrajina mora imati ulogu u svim pregovorima.

'Budućnost Ukrajine ne može se odlučiti bez Ukrajinaca, koji se bore za svoju slobodu i sigurnost već više od tri godine', napisao je na X-u nakon, kako je rekao, razgovora sa Zelenskim, njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i britanskim premijerom Keirom Starmerom. 'Europljani će nužno biti dio rješenja, jer je u pitanju i njihova vlastita sigurnost.”



Zelenski je posljednjih dana intenzivno razgovarao s ukrajinskim saveznicima nakon što je Trumpov izaslanik Steve Witkoff u srijedu posjetio Moskvu, što je Trump opisao kao 'veliki napredak'. 'Potrebni su jasni koraci, kao i maksimalna koordinacija između nas i naših partnera', poručio je Zelenskij ranije u subotu na X-u.