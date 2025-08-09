Britanska policija uhitila preko 365 ljudi na prosvjedu zbog zabrane Palestine Actiona

Prosvjednici, od kojih su neki nosili crno-bijele palestinske marame i mahali palestinskim zastavama, uzvikivali su 'maknite ruke s Gaze' te nosili transparente s porukom 'Protivim se genocidu. Podržavam Palestine Action', pokazuje snimka agencije Reuters s mjesta događaja.

Na Reutersovoj snimci vidi se kako policija odvodi prosvjednike okupljene na trgu pokraj zgrade parlamenta. U objavi na X-u policija je navela da je uhitila 365 osoba zbog podržavanja zabranjene organizacije. Također je uhitila sedam osoba zbog drugih prekršaja, uključujući pet zbog napada na policajce, dodajući da nitko nije teže ozlijeđen.

Britanski parlamentarci u srpnju su, temeljem zakona o borbi protiv terorizma, zabranili djelovanje Palestine Actiona nakon što su neki njezini članovi provalili u bazu britanskog zrakoplovstva i oštetili zrakoplove, prosvjedujući protiv britanske potpore Izraelu.

Zabrana čini članstvo u toj skupini kaznenim djelom za koje je predviđena maksimalna kazna od 14 godina zatvora. Suosnivačica Palestine Actiona, Huda Ammori, prošlog je tjedna dobila dopuštenje za pokretanje pravnog postupka protiv zabrane.