EU produljio sankcije protiv ruskih oligarha za još šest mjeseci, petero skinuli s liste

Na popisu sankcioniranih je oko 2600 fizičkih i pravnih osoba.

Sankcije uključuju ograničenja putovanja za fizičke osobe, zamrzavanje imovine i zabranu stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava ili drugih gospodarskih resursa pojedincima i pravnim osobama s popisa.

S popisa su skinute dvije osobe te pet osoba koje su u međuvremenu preminule. Vijeće ne navodi imena osoba koja su skinuta s liste.

Slovačka je tražila da se popisa sankcioniranih uklone ruski oligarsi Mihail Fridman i Ališer Usmanov.

Odluka o produljenju donesena je u posljednji trenutak jer u nedjelju istječe šest mjeseci od zadnjeg produljenja.

Sankcije se, prema pravilima EU-a, moraju obnavljati svakih šest mjeseci, a odluka u posljednji trenutak donesena je zbog traženja Mađarske i Slovačke da se s popisa uklone neki ruski oligarsi.