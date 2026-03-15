EU produljio sankcije protiv ruskih oligarha za još šest mjeseci, petero skinuli s liste

Države članice Europske unije produljile su sankcije protiv fizičkih i pravnih osoba koje su odgovorne za potkopavanje ili ugrožavanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine za dodatnih šest mjeseci, do 15. rujna 2026., priopćilo je u subotu Vijeće EU-a.
Na popisu sankcioniranih je oko 2600 fizičkih i pravnih osoba.
Sankcije uključuju ograničenja putovanja za fizičke osobe, zamrzavanje imovine i zabranu stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava ili drugih gospodarskih resursa pojedincima i pravnim osobama s popisa.
S popisa su skinute dvije osobe te pet osoba koje su u međuvremenu preminule. Vijeće ne navodi imena osoba koja su skinuta s liste.
Slovačka je tražila da se popisa sankcioniranih uklone ruski oligarsi Mihail Fridman i Ališer Usmanov.
Odluka o produljenju donesena je u posljednji trenutak jer u nedjelju istječe šest mjeseci od zadnjeg produljenja.
Sankcije se, prema pravilima EU-a, moraju obnavljati svakih šest mjeseci, a odluka u posljednji trenutak donesena je zbog traženja Mađarske i Slovačke da se s popisa uklone neki ruski oligarsi.