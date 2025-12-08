nakon kazne deportacija

Dvojac iz Afganistana silovao 15-godišnjakinju u Britaniji, dobili oko deset godina zatvora

I.V./Hina

08.12.2025 u 20:00

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: FACUNDO ARRIZABALAGA
Bionic
Reading

Dvojica afganistanskih tinejdžera koji su prošle godine stigli sami u Veliku Britaniju u ponedjeljak su osuđeni na duge zatvorske kazne zbog silovanja 15-godišnjakinje u središnjoj Engleskoj

Jan Jahanzeb i Israr Niazal, obojica sedamnaestogodišnjaci, napali su žrtvu u lipnju u parku u gradiću Leamington Spa smještenom nekoliko desetaka kilometara jugoistočno od Birminghama.

Dvojac je odvukao tada alkoholiziranu djevojčicu od njezinih prijatelja, rekli su tužitelji lokalnom sudu. Sud je na saslušanju prikazao snimku koju je žrtva uspjela snimiti tijekom napada, a na kojoj se čuje kako plače i poziva upomoć.

Kaznena djela tražitelja azila, posebno seksualna, postala su goruće političko pitanje u Britaniji u vrijeme dok laburistička vlada pokušava pronaći rješenje za zaustavljanje tisuća migranata koji na gumenim čamcima stižu iz kontinentalne Europe.

vezane vijesti

Afganistanski državljanin prošli je mjesec priznao da je silovao 12-godišnjakinju u Nenatonu u središnjoj Engleskoj, a Etiopljanin je pritvoren u rujnu nakon što je osuđen zbog seksualnog napada na tinejdžerku i još jednu ženu u Eppingu, sjeverno od Londona.

Jahanzebu, koji će početkom 2026. postati punoljetan, izrečena je kazna od deset godina i osam mjeseci, a Niazalu devet godina i deset mjeseci.

Jahanzebov odvjetnik rekao je da je njegov klijent sam preko Europe stigao u Britaniju u siječnju, u svom četvrtom pokušaju prelaska La Manchea. Nakon izdržavanja kazne prijeti mu automatska deportacija.

Niazalov odvjetnik kazao je da je on došao u Britaniju prošlog studenog u bijegu od talibana koji su mu ubili oca, pripadnika afganistanske vojske.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pravni izazov

pravni izazov

Zelenski ne može predati teritorij Rusima ni da hoće, evo zašto
sezona traje

sezona traje

Čini vam se da gripa nikad nije bila jača? Imamo službene brojke: 'Sve je počelo neuobičajeno...'
stroža pravila

stroža pravila

Božinović se oglasio o mjerama koje će 'demotivirati' nezakonite dolaske

najpopularnije

Još vijesti