Dvojac iz Afganistana silovao 15-godišnjakinju u Britaniji, dobili oko deset godina zatvora

Jan Jahanzeb i Israr Niazal, obojica sedamnaestogodišnjaci, napali su žrtvu u lipnju u parku u gradiću Leamington Spa smještenom nekoliko desetaka kilometara jugoistočno od Birminghama.

Dvojac je odvukao tada alkoholiziranu djevojčicu od njezinih prijatelja, rekli su tužitelji lokalnom sudu. Sud je na saslušanju prikazao snimku koju je žrtva uspjela snimiti tijekom napada, a na kojoj se čuje kako plače i poziva upomoć.

Kaznena djela tražitelja azila, posebno seksualna, postala su goruće političko pitanje u Britaniji u vrijeme dok laburistička vlada pokušava pronaći rješenje za zaustavljanje tisuća migranata koji na gumenim čamcima stižu iz kontinentalne Europe.