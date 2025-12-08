Orban: Bruxelles se priprema za rat s Rusijom, zna se i datum

Zemlja je 2021. potpisala 15-godišnji ugovor s Rusijom o kupnji 4,5 milijardi prostornih metara plina godišnje i prošle godine povećala kupnju od Gazproma , uvozeći oko 7,5 milijardi putem plinovoda Turski tok .

Mađarska je i dalje ovisna o ruskoj energiji od početka sukoba u Ukrajini , što je izazvalo kritike nekoliko saveznika u Europskoj uniji i NATO-u.

Mađarska je ove godine primila 7,5 milijardi kubičnih metara plina putem plinovoda Turski tok. Prošli mjesec Sjedinjene Države odobrile su Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina nakon što je Orban inzistirao na odgodi tijekom prijateljskog sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu.

"Danas sam se s predsjednikom složio da će Turska jamčiti rutu kako bismo mogli transportirati plin iz Rusije u Mađarsku ", rekao je Orban na konferenciji za novinare koju je prenosio novi državni kanal M1.

Orban se također sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi krajem studenog. U to je vrijeme na Facebooku napisao da posjećuje Moskvu "kako bi osigurao opskrbu Mađarske energijom za zimu i sljedeću godinu".

'Bruxelles se priprema za rat s Rusijom'

Mađarski premijer danas je na Facebooku napisao da se Bruxelles priprema za rat s Rusijom.

"Tamni oblaci nadvili su se nad Europom. Bruxelles se priprema za rat s Rusijom, a već je određen i ciljani datum mogućeg ulaska u rat: 2030. godina", napisao je Orban.

Kako kaže, cilj programa naoružavanja koji je pokrenuo Bruxelles jest da Europska unija do 2030. bude spremna za rat.

"Isti je datum – 2030. – određen i kao cilj za ubrzani proces primanja Ukrajine u EU. A Ugovor o Europskoj uniji jasno kaže da su u slučaju oružanog napada na teritorij neke od država članica, ostale države članice dužne pružiti svu raspoloživu pomoć toj državi", nadodao je.

Prema Orbanovim riječima, prijam Ukrajine, koja je u ratu, odmah bi značio i ulazak u rat.

Osvrnuo se i na nadolazeće izbore u Mađarskoj koji se održavaju 2026. godine, rekao je kako su to moguće posljednji izbori na kojima Mađari mogu odlučivati o pitanju rata i mira.

"Već smo na pitanju migracija naučili da postoje odluke koje se kasnije više ne mogu ispraviti. Da 2015. nismo podigli ogradu, migranti bi već bili ovdje. Ako pogrešno odlučimo 2026., na sljedećim izborima 2030. više neće biti prilike za ispravak. Ne radi se o igri. Tko želi mir – ide s nama!" zaključio je Orban.