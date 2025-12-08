Apel BiH i EU vlastima: Spriječite kolaps državne radio televizije

U otvorenom pismu koje su uz EBU potpisala brojna novinarska udruženja u Europi, te predstavnici javnih RTV servisa, upozorava se da bi propast BHRT-a 'predstavljao ozbiljnu prijetnju slobodi medija, demokratskoj stabilnosti i regionalnoj sigurnosti'. U pismu se navodi da bi nestanak BHRT-a doveo i do narušavanja europske integracije BiH.

Krizu BHRT-a izazvala je Radio televizija Republike Srpske koja ne želi prebacivati polovicu prikupljene mjesečne RTV pristojbe. Taj dug je od 2017. godine narastao na više od 46 milijuna eura. Zbog toga BHRT ne može isplatiti plaće, doprinose za mirovinsko osiguranje i osnovne operativne troškove.

Prošlog tjedna uposlenici BHRT-a su prosvjedovali u Sarajevu, no bez učinka. EBU poziva domaće institucije te Europsku komisiju da hitno interveniraju upozoravajući da bi potencijalno zatvaranje BHRT-a predstavljalo ne samo kriznu situaciju za slobodu medija, nego i sigurnosni rizik.

RTV sustav Bosne i Hercegovine čine tri javna RTV servisa, državna Bosanskohercegovačka radio-televizija te entitetski emiteri Federalna radio televizija, kao i Radio-televizija Republike Srpske. Hrvatska strana u BiH godinama inzistira na uspostavi javnog RTV servisa na hrvatskome jeziku.